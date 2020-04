Arena di Verona: comunicato il rinvio di tutti i concerti di maggio

Come è noto anche il settore musicale è stato colpito dalle misure disposte dalle Autorità per il contenimento del Covid-19. In questi giorni si è diffusa la notizia anche del possibile rinvio del Festival di Sanremo 2021 (ne abbiamo parlato Qui), ma per ora si tratta solo di ipotesi. Ciò che è certo è che i concerti originariamente previsti nel mese di maggio all’Arena di Verona non avranno luogo.

Friends & Partners e Vivo Concerti, in accordo con l’Arena di Verona, hanno comunicato il rinvio di tutti gli eventi previsti. Nello specifico:

Modà – Testa o Croce Tour

Benji & Fede all’Arena di Verona

Enrico Brignano – Un’ora sola vi vorrei

Marracash – In Persona Tour

Emma – Arena di Verona

Non si terrà nemmeno l’evento televisivo Music Awards che avrebbe dovuto svolgersi a inizio giugno.

Tutti gli show sono rinviati, i biglietti acquistati rimangono validi, le nuove date verranno riprogrammate e comunicate entro e non oltre il 31 luglio 2020. Per informazioni: www.friendsandpartners.it.

ARENA DI VERONA – LE PAROLE DI GIANMARCO MAZZI

L’Amministratore Delegato di Arena di Verona S.r.l. Gianmarco Mazzi ha dichiarato: