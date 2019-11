Area Sanremo 2019: la risposta di Massimo Cotto al nostro editoriale

A seguito del nostro editoriale (vedi qui) inerente il discorso fatto dal Direttore Artistico, Massimo Cotto, prima della premiazione dei vincitori di Area Sanremo 2019, con tanto di citazione a Striscia la Notizia, ci arriva la risposta del diretto interessato che pubblichiamo prontamente.

“Caro Direttore,

rispondo volentieri alle tue domande, ma ti chiedo gentilmente di cambiare quel titolo assolutamente fuorviante che hai messo al tuo editoriale. Io NON sono contro Striscia la notizia, anche quando ospita ricostruzioni false come quella della signora Graziella Marchi, che ovviamente ne risponderà in sede penale e civile e che non è argomento da affrontare ora.

Il mio passaggio durante la premiazione, come sottolinea opportunamente Michele Monina, non è rivolto a Striscia la notizia, ma a chi cerca continuamente alibi quando le cose non vanno per il verso da loro sperato.

Non solo: insinuano, immaginano chissà quali dietrologie e nefandezze. Io non ho mai cercato alibi. Quando le cose non vanno bene, penso che la colpa sia mia.

Quando in passato non mi hanno preso a certi provini non ho mai pensato che fossero nel torto gli esaminatori.

Io credo che, nella vita, se davvero si vuole crescere, bisognerebbe cominciare a migliorarsi e non a puntare il dito.

Magari, dentro di me sono convinto di aver subito un torto, ma non vado in televisione a dire che ho visto la Commissione stanca.

Per rispondere quindi alla tua domanda: sì, penso che lamentarsi sia da perdenti. Quando lo diceva l’avvocato Agnelli, tutti a dirgli che aveva ragione, ora che lo dico io vengo strumentalizzato. E, da tifoso del Toro, mi secca due volte.

Ai ragazzi ho detto, semplicemente che hanno due strade davanti: o accampare scuse e pensare che sia sempre colpa di altri, o pensare che stavolta non è andata, ma andrà meglio la prossima, perché il talento paga sempre.

In sintesi: o andare in televisione ad alimentare chissà quali congetture o ripartire verso il futuro. Se ascolti per bene e per intero il mio discorso, converrai con me e capirai il senso di quello che ho detto. Non ci vedo niente di offensivo.

A Michele Monina dico: perché mai un direttore artistico non avrebbe il diritto di dire che un certo atteggiamento è da perdente?

Nelle mie lezioni, non solo a Sanremo, cerco di motivare, ma anche di essere adulti. Mai cercare scuse. Mai.

Avrò il diritto di pensarla così? Chiunque, ovviamente, ha il diritto di dissentire.”