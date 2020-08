Apple ha annunciato oggi due nuove stazioni radio globali in diretta su Apple Music, ora a disposizione in 165 Paesi.

A partire da oggi Beats 1, la radio globale di punta, si chiamerà Apple Music 1, e debutteranno due nuove stazioni: Apple Music Hits, per celebrare le canzoni più amate degli anni ’80, ’90 e 2000, e Apple Music Country, dedicata alla musica country.

Dal lancio nel 2015, Beats 1 ha offerto un palinsesto caratterizzato da interviste d’approfondimento con gli artisti più influenti e anteprime internazionali, un tipo di approccio che continuerà su tutte e tre le stazioni.

“Negli ultimi cinque anni, in ogni momento significativo per il mondo della musica, Beats 1 ha messo la human curation in primo piano e attratto ascoltatori con programmi in esclusiva creati dalle persone più innovative, rispettate e amate del settore” ha dichiarato Oliver Schusser, vice presidente di Apple Music, Beats e International Content. “Ora Apple Music Radio fornisce una piattaforma globale senza uguali dove artisti di ogni genere possono parlare di musica, fare musica e condividerla con i fan. Ed è solo l’inizio: continueremo a investire nella radio live e a creare opportunità per permettere agli ascoltatori di tutto il mondo di entrare in contatto con la musica che amano.”

BEATS 1 DIVENTA APPLE MUSIC 1

Apple Music 1 è condotta dai presentatori d’eccellenza Zane Lowe, Ebro Darden, Brooke Reese, Dotty, Hanuman Welch, Matt Wilkinson, Nadeska, Rebecca Judd e Travis Mills, e propone una gamma di show di nomi, come Action Bronson, Billie Eilish, Elton John, Joe Kay, Lil Wayne, Frank Ocean, Vince Staples e The Weeknd, oltre ai nuovi programmi con Aitch, Kerwin Frost, HAIM, Lady Gaga, Nile Rodgers, Travis Scott, Young M.A e tanti altri.

Apple Music 1 offre anche vari programmi per celebrare l’energia e vitalità della musica latinoamericana in tutto il mondo, tra cui un nuovo show di J Balvin e gli amatissimi ¡Dale Play! with Sandra Peña e La Fórmula Radio with El Guru. La stazione ospita anche Africa Now Radio with Cuppy, con il meglio della musica e degli artisti africani.

“Apple Music è una casa: per gli artisti, i fan e per tanta musica incredibile” ha commentato Zane Lowe, conduttore e Global Creative Director. “Sono ossessionato dalla musica. Amo cercare le novità più entusiasmanti e proporle accanto agli artisti più affermati e fondamentali del nostro tempo, perché la grande musica non conosce la differenza e i fan vogliono semplicemente ascoltare grande musica. Ecco l’essenza di Apple Music Radio.”

APPLE MUSIC HITS

La stazione Hits offre un catalogo completo con i successi degli anni ’80, ’90 e 2000. La stazione presenta inoltre nuovi straordinari programmi con artisti e conduttori famosi, per far scoprire agli ascoltatori le storie dietro alle canzoni più amate al mondo. Verrano proposte dirette quotidiane a cura di Jayde Donovan, Estelle, Lowkey, Jenn Marino, Sabi, Nicole e Natalie Sky, George Stroumboulopoulos (di “House of Strombo”), insieme a programmi speciali di Ari Melber e altri. I fan potranno ascoltare anche nuovi programmi in esclusiva di artisti come Backstreet Boys, Ciara, Mark Hoppus, Huey Lewis, Alanis Morissette, Snoop Dogg, Meghan Trainor, Shania Twain e tanti altri.

APPLE MUSIC COUNTRY

La nuova stazione offre un mix della migliore musica del momento e presenta ai fan le star di domani, senza dimenticare i brani e gli artisti leggendari che hanno plasmato e definito il country nel corso degli anni. Il palinsesto potrà contare sul talento delle voci più entusiasmanti del country: ci saranno dirette quotidiane di Kelleigh Bannen, Ty Bentli, Bree, Alecia Davis, Ward Guenther, Nada e Tiera, e programmi settimanali di Ashley Eicher e Kelly McCartney. I fan potranno ascoltare anche nuovi show in esclusiva di nomi come Jimmie Allen, Kelsea Ballerini, Dierks Bentley, BRELAND, Luke Bryan, Luke Combs, Morgan Evans, Florida Georgia Line, Pat Green, Willie Jones, Chrissy Metz, Midland, Rissi Palmer, The Shires, Carrie Underwood e Morgan Wallen, e di produttori e cantautori leggendari come Dave Cobb, Jesse Frasure e Luke Laird, e del giornalista Hunter Kelly.