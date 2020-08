E’ uscito per l’etichetta OndeRadioRecord il nuovo singolo di Antonella Bucci L’Estate Vuole Noi.

Il brano porta la firma di Remo Elia e Luca Sala e nasce dalla voglia di lanciare un inno all’amore e alla vita.

Sono passati quasi 30 anni dall’uscita della hit internazionale Amarti è l’immenso per me incisa da Eros Ramazzotti insieme ad Antonella. L’artista, nonostante sia stata spesso lontana dai riflettori, non ha mai smesso di fare musica. Lo scorso anno è uscito l’Ep The Game of Life, dal quale è stato tratto il singolo Feliz Navidad insieme al Coro dei bambini delle scuole Maestre Pie Filippini di Sulmona (ne abbiamo parlato Qui).

Così gli autori Remo Elia e Luca Sala raccontano il brano.

“L’estate è il momento in cui si mette in discussione l’amore… forse un amore appena nato che ha ancora bisogno di crescere. Le vacanze spesso infatti sono il momento in cui finiscono gli amori, vengono traditi o lasciati allo sbaraglio. Il brano racconta il desiderio di conoscersi bene proprio attraverso un’estate, un viaggio, una vacanza insieme… e non lasciare che le distanze distruggano tutto o tolgano la possibilità di vivere, condividendo tutte le emozioni che il sole, il mare e la spensieratezza possono dare.”

ANTONELLA BUCCI L’ESTATE VUOLE NOI

“Ho scelto di cantare questo brano perché mi ha catturato al primo ascolto e quando è partito l’inciso con la frase “l’estate vuole noi” ho provato una grande emozione che per un brano veloce, con una ritmica incalzante, è cosa rara. L’incontro con gli autori è stato immediato ed empatico tanto da distogliermi dalle canzoni che sto scrivendo per il mio nuovo album. La scelta di questo brano è legata esclusivamente alla bellezza senza alcuna strategia. ‘L’estate vuole noi’ è il brano che mi accompagnerà a vivere nuovamente di musica.”

Queste le parole di Antonella Bucci che attualmente si occupa di artisti emergenti per l’etichetta OndeRadioRecord, da lei fondata con Mauro Mengali.

Il brano è accompagnato da un videoclip diretto da Luigi Parisi, girato tra Reggio Calabria, Palmi, Chianalea e Scilla.

Foto di Luigi Parisi