Arriverà in radio e in digitale il 10 gennaio My Light Found In The Rain, il nuovo singolo del cantautore Anthony. Si tratta di un brano autoprodotto e che anticipa l’uscita dell’album Walking On Tomorrow in uscita il prossimo 24 gennaio.

Anthony è un autore, compositore, songwriter, arrangiatore e chitarrista nato a Milano nel 1985.

Fin dall’infanzia è stato influenzato dal blues, dal rock e dall’hard rock degli anni ’70 e ’80. Ha iniziato a suonare la chitarra all’età di 17 anni anche se l’avvicinamento allo strumento è stato progressivo.

ANTHONY MY LIGHT FOUND IN THE RAIN

Il primo singolo My light found in the rain è l’unico brano dell’album che parla di amore nel senso più puro e stretto del termine.

Walking On Tomorrow è il primo disco solista di Anthony. Qui si possono trovare: la sua vita, le sue esperienze, emozioni, riflessioni e sogni. Nei giorni scorsi ha pubblicato sui propri social alcuni post riguardanti le ultime fasi di produzioni dell’album.

Anthony si è occupato di ogni fase della produzione dell’album. Ha scritto in prima persona i testi e le melodie e si è occupato di tutte le fasi della produzione suonando anche la chitarra.

WALKING ON TOMORROW

Ecco la tracklist di Walking on Tomorrow:

1 – Sweet Hell

2 – I Want a Lie

3 – The Old Witch

4 – Run Oh My Baby

5 – Get Off

6 – Another Way

7 – Your Eyes

8 – My light found in the rain

9 – Night after Night

10 – American Dream

11 – Scathing Time

