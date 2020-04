Sarà disponibile dall’1 Maggio Dentro la tua radio, il nuovo singolo di Vanessa Grey, nota speaker di Radio Zeta.

Dentro la tua radio (Joseba Publishing) per Vanessa Grey rappresenta proprio la ripartenza, un nuovo inizio. Un percorso che parte da lontano, ma che in questo periodo le ha permesso di soffermarsi e domandarsi cosa ne sarebbe stato del suo futuro.

Un brano energico, autobiografico, ma che può essere letto anche come un messaggio di portata universale sulla forza di ogni individuo.

“Attraverso questa canzone è come se prendessi consapevolezza. Tutti quanti mi hanno sempre riconosciuto una forza che di recente mi è un po’ venuta a mancare. Ma ognuno di noi è forte, dobbiamo solo credere in noi stessi. È un brano di forza, di energia, che vuole spingere ogni singola persona a credere in se stessa e a farcela. Perché non devono essere gli altri a scommettere su di te, ma solo se tu scommetti su te stesso, ce la fai.”

Queste le parole di Vanessa Grey che prosegue:

“Dentro la tua radio rappresenta per me la rinascita la voglia di crederci, anzi di RiCrederci, la forza che mi hanno sempre riconosciuto gli altri ma che ogni tanto ho smarrito, ma ogni tanto! Mi alzo, lotto, vado in scena, attraverso il mondo, ci credo ogni giorno di più, perché solo così potrò star bene. Questa canzone è una voce che sogno dentro la tua radio e nel mio caso vale doppio!”

Un brano in cui è facile riconoscere il racconto della storia di emancipazione di una donna che si rende conto di potercela fare da sola, rivendicando autonomia e indipendenza.

ANTEPRIMA VIDEO VANESSA GREY DENTRO LA TUA RADIO

L’idea del video è di riproporre il percorso di vita di Vanessa Grey con chiari riferimenti alla sua routine quotidiana.

Il video è stato prodotto da ViSo Video Solutions e Joseba Publishing dal regista Luigi Nino, affiancato dall’assistente di produzione Valentina Fantaguzzi.

Così il regista Luigi Nino della ViSo Video Solutions:

“Quando abbiamo ascoltato il brano per la prima volta da subito ci è entrato in testa. Lavorare con Vanessa è stato bello. E’ un’artista che ha la sua maniera di raccontare le cose. E’ molto espressiva, davanti ad una telecamera; è naturale, le viene tutto spontaneo. E’ una persona tenace e disponibile, anche rifacendo tante volte le scene lei era sempre lì, pronta ed attenta. Da parte nostra è stato bello lavorare anche sotto il profilo della creatività, ha le sue idee ed è una persona, personaggio carismatico. E’ stata una bella esperienza, da rifare con una nuova idea da sviluppare e una storia da raccontare. Noi con Vanessa ci siamo trovati davvero bene, la naturalezza e la spontaneità sono caratteristiche che non hanno tutti, e poi è bello non solo sentirla cantare ma anche parlare. Vanessa non perdere le tue qualità.”

DENTRO LA TUA RADIO – IL TESTO

Testo e Musica du Gioele di Tommaso, Mario Tortoriello e Vanessa Pugliese

È da un pezzo

Che mi sveglio

Presto sai che lo detesto

Mi ripesco dal profondo

Del mio pozzo

Senza fondo

Sterzo verso il buio pesto

Non mi serve il tuo conforto

Ma sto cercando di abbattere

Una porta che forse non c’è

Che questo mondo di carta

Non mi basta

Sono io la voce dentro la tua radio

Mi hai detto non c’è campo sì ma non ti credo

Sarà che parlo troppo e senza sosta

Non mi resta che

Cacciare via gli scheletri da questo armadio

E liberarmi di ogni piccolo fastidio

Se mi accontento poi perdo la testa

Non mi basta

Dimmi il prezzo

Del tuo sogno

Certo che non mi accontento

Di un diamante grezzo e sporco

Per ogni successo io lo confesso

Che nonostante tutto io

Ci avevo scommesso

E l’ho promesso

Domani o adesso

Che tardi o presto

Ci sarei arrivata lo stesso

Perchè oramai so combattere

Controvento e senza limite

Come un guerriero di Sparta

E Non mi basta

Sono io la voce dentro la tua radio

Mi hai detto non c’è campo sì ma non ti credo

Sarà che parlo troppo e senza sosta

Non mi resta che

Cacciare via gli scheletri da questo armadio

E liberarmi di ogni piccolo fastidio

Se mi accontento poi perdo la testa

Non mi basta

Questo tempo che sposta lancette

Ti rincorre e ti mette alle strette

Quante cose iniziate e interrotte

Mi lascio alle spalle

Ma adesso

A Chi incrocia le dita e promette

Che le cose saranno diverse

Rispondo che tutto dipende

Dalle mie scelte

Da me

Sono io la voce dentro la tua radio

Mi hai detto non c’è campo sì ma non ti credo

Sarà che parlo troppo e senza sosta

Non mi resta che

Cacciare via gli scheletri da questo armadio

E liberarmi di ogni piccolo fastidio

Se mi accontento poi perdo la testa …

Non mi basta più