E’ uscito per Fiero Dischi con distribuzione Believe Digital TTBN?, il singolo d’esordio di Möly. Il videoclip, realizzato da BigUp! Factory, è in anteprima su All Music Italia.

Möly, dopo esser cresciuta a colpi di emo, musica psichedelica anni ’60 e ’70 e city pop, scopre e si affeziona al linguaggio dell’indie e del cantautorato italiano.

Lo sguardo di Möly, talento scoperto da Fiero Dischi e Petricore Sounds, è sempre alla ricerca di spunti internazionali, rifacendosi anche ad artisti contemporanei come BENEE, Snail Mail, Poppy, e altri, per cercare suoni e sfaccettature inaspettate e spiazzanti.

TTBN? è una canzone che, come un velo pietoso, nasconde in bella vista tutto ciò che per qualcuno è troppo fastidioso da riconoscere. Un ritornello dreamy insiste a dirci, prescindendo da tutto e da tutti, che va ovviamente tutto bene.

“TTBN è una canzone per quando, in realtà, non va bene proprio nulla. Tra ritornelli e synth sognanti, cerca disperatamente di dissimulare la sua completa frustrazione nei confronti di chi non se ne vuole rendere conto, di chi continua a insistere che sia ovviamente tutto okay. È un pezzo che tenta di incarnare la schiettezza di cui sente davvero bisogno, spoglio di artifici particolari o di giri di parole che nascondano tutto ciò che non va: è una lista di problemi e di fastidi, rumorosi e colorati come sono, su una traccia dreampop luminosissima.”

Così Möly descrive il singolo.

ANTEPRIMA VIDEO MÖLY TTBN?

Il brano è accompagnato da un videoclip realizzato da BigUp! Factory con Sara Sun come assistente alla regia. Make up artist & Stylist a cura di Daniela Bonanomi.

“Mi piace immaginare”TTBN?” come una stanza piena di luce, la mattina dopo una notte insonne passata a rimuginare, rigirarsi, e forse anche un po’ a piangere. È una luce a cui non importa di cosa è venuto prima, di cosa verrà dopo. In realtà non le importa nemmeno di cosa sia ora, veramente: sa solo che per quel che la riguarda è tutto okay. Per questo il video è bianco e abbacinante, e le cornici che lo compongono sono ‘aesthetic’ e costruite con cura. La messa in scena è piena di cose belle con cui distrarsi, ma così solitaria.”

TTBN? – IL TESTO

Testo: Carlotta Camilla Maria Mascheroni

Musica: Matteo Brioschi

Ed. Musicali: Fiero Dischi Srls

La mia voce e le mie cosce

Tutte le cose che non so spiegare

E questi occhi girasoli

Ai lati delle viti

Che si vede se sto male

Quasi subito

Turuturutu

La tua voce e le tue rocce

Tutte le cose che non sai accettare

E quando gridi per la troppa fame

Non sperare

Non si veda che fai male

Quasi sempre tu

Turuturutu

Quasi sempre tu

Turuturutu Turuturutu

I tagli sotto i piedi

Dai gusci d’uovo spessi come vetri

E tutti i volti sulle mie pareti

Chiedono se è tutto okay

Ovviamente e tutto

Tu turuturu tu turuturu tu

Ovviamente è tutto

tu turuturu tu turuturu tu

E non ti avvicinare

Non cercarmi più

Non spiegarmi

Che va tutto bene

Che va tutto bene

Che va tutto bene

Tu tuturutu

E non ti avvicinare

Non cercarmi più

Non cercarmi più

Troppo rumoroso

Troppo complicato

Troppo faticoso

Per te

Troppo clamoroso

Forse, troppo colorato

Troppo fastidioso, se

Sentirsi dire che

Sentirsi dire che

E non ti avvicinare

Non cercarmi più

Non spiegarmi

Che va tutto bene

Che va tutto bene

Che va tutto bene

Tu tuturutu

E non ti avvicinare

Non cercarmi più

Non cercarmi più