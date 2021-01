E’ uscito per Visory Indie / Visory Records con distribuzione Believe Pagine Vuote, il nuovo singolo di Stillpani, artista aquilano nato nel 1999 il cui vero nome è Alessandro Paniccia. Il videoclip prodotto da ALTI Records è in anteprima su All Music Italia.

Il brano parla di un nuovo incontro, seppur breve, che può riaprire paranoie e vecchie ferite, ma anche dare nuovo respiro, almeno per un po’.

In Pagine Vuote le due facce della solitudine si incontrano, tra luci e ombre, momenti bui e voglia di riscattarsi.

Il brano è prodotto da Luigi Tarquini e Federico Fontana di ALTI Records. Con Pagine Vuote si apre un nuovo capitolo per Stillpani. Dopo l’uscita del primo Ep 4912, pubblicato a maggio 2020, il giovane artista ha siglato un accordo con la divisione indie di Visory Records.

“Pagine Vuote è una canzone nata circa a metà Giugno, poco dopo l’uscita dal primo lockdown. Ricordo che l’ho scritta in pochissimo tempo mentre ero a lavoro e dentro il testo ho buttato fuori tutto quello che in quel momento sentivo, è una canzone scritta di pancia ed è un pezzo di me a tutti gli effetti.”

Così Stillpani descrive il nuovo singolo Pagine Vuote.

ANTEPRIMA VIDEO – STILLPANI PAGINE VUOTE

“Il videoclip di Pagine Vuote è un video in primo piano dove appaio truccato in modi differenti. I make-up realizzati da Lara Jaroszewski spiegano esprimono il doppio senso della canzone, la parte più cupa e rassegnata (trucco scuro) e la voglia di riscatto (trucco colorato).“

Stillipani descrive in questo modo il videoclip di Pagine Vuote, prodotto da ALTI Records al quale ha lavorato Stefano Ianni.

PAGINE VUOTE – IL TESTO

Autori / compositori: Paniccia, Tarquini, Fontana

Edizioni: Jtcomunication e Thaurus Publishing

Ti prego salvami da questo oblio

dalla mia stella che ha spento dio

che quando lo faccio sono meno solo

ho scalato la vetta più alta, per schiantarmi al suolo

è un altro giorno in cui mi sveglio

giro e mi rigiro con un buco in petto

non avrei mai voluto una vita come questa

adesso,filtra il dolore da una finestra aperta

non so spiegarti come mi sento

fa male questo vuoto immenso

cade un’altra lacrima sopra questo foglio

che mi perfora l’anima, azzera il mio orgoglio

volevo sentirmi solo meno solo

essere fiero di me, prendere il volo

ma tutto questo vuoto mi blocca a terra

salvami da me, salvami dalla mia tempesta

Affogo nel nulla, la mia stella non brilla

Sono in mezzo a una folla che non sento se strilla

Poi mi hai preso e mi hai portato via

Hai distrutto un’armatura di vuoto e di apatia

Affogo nel nulla, ora chiudi le porte

Vivendoti una notte, ho respirato più forte

Difficile ma è in due che siamo migliori

È da un giorno di pioggia che nascono i fiori

Cose da dirti ne avrei più di cento

ma mi chiudo a chiave e non so più come mi sento

forse tu mi capisci perché avverti il niente

e non sai spiegarti la superficialità della gente

ma facendoti domande tu non puoi salvarti

io che scompaio, son di troppo e mi mischio agli altri

volevo sentirmi solo meno solo, essere fiero di me, prendere il volo

ma tutto questo vuoto mi blocca a terra

salvami da me

fino a quando…

Affogo nel nulla, la mia stella non brilla

Sono in mezzo a una folla che non sento se strilla

Poi mi hai preso e mi hai portato via

Hai distrutto quell’armatura di vuoto e di apatia

Affogo nel nulla, ora chiudi le porte

Vivendoti una notte, ho respirato più forte

Difficile ma è in due che siamo migliori

È da un giorno di pioggia che nascono i fiori

Affogo nel nulla, la mia stella non brilla

Sono in mezzo a una folla che non sento se strilla

Poi mi hai preso e mi hai portato via

Hai distrutto quell’armatura di vuoto e di apatia

Affogo nel nulla, ora chiudi le porte

Vivendoti una notte, ho respirato più forte

Difficile ma è in due che siamo migliori

È da un giorno di pioggia che nascono i fiori

è difficile capire cosa voglio

strappo pagine di vita

raccontando giornate su un foglio

mi viene facile parlare del disagio

cresciuto con un vuoto che non mi ha messo mai a mio agio

guardo fuori e vedo il niente

ma è un’altra volta maggio

tutto è figlio di un male interiore

un orologio rotto non scandisce le mie ore

ma alla fine mi è tornato a battere il cuore

e tutto questo niente, il niente non lo è più

ho riempito pagine vuote finché non sei arrivata tu

Foto di Valerio Giuliani