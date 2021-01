E’ uscito il nuovo singolo di Saverio Grandi Mi Piace, un brano con cui l’artista, che negli anni ha scritto numerosi brani simbolo della musica italiana, si svela in una nuova veste elettro-folk. Il videoclip, diretto da Daniele Botti e girato alle Mura di Ferrara, è in anteprima su All Music Italia.

Il singolo, uscito il 22 Gennaio sulle piattaforme digitali, è il primo di 5 singoli che anticipano l’uscita del nuovo album di Saverio Grandi che avverrà prima dell’estate (ne abbiamo parlato Qui).

“L’idea di ‘Mi Piace’ è arrivata una sera dell’estate scorsa, all’Isola del Giglio. Venivo da giorni complicati e cercavo di.. recuperare. Erano le 23 e stavo rientrando in hotel da solo, in compagnia dei miei pensieri. Quando i miei occhi hanno visto alcune finestre accese, e il riflesso della luna sull’acqua. L’unico rumore era quello della risacca. Ho avvertito una sensazione di pace, e bellezza. Sono salito in camera e ho cantato testo e musica del ritornello in un voice memo del telefono, in tempo reale, senza chitarra. MI PIACE è una canzone sulle cose che per me sono importanti, quelle che contano. E’ un brano diretto ma poetico sul senso della vita. Le sonorità sono elettro-folk, un sound fatto da chitarre acustiche, elettriche e sintetizzatori. Strumenti elettronici ma anche chitarre, basso e batteria veri, suonati. La voce è bassa, quasi baritonale, arricchita da una voce femminile nei chorus.”

Così l’artista descrive il nuovo singolo.

Saverio Grandi negli anni si è guadagnato un posto di rilievo nella storia della musica italiana, collaborando con numerosi artisti di primo piano. Recentemente ha firmato Una Canzone d’Amore Buttata per Vasco Rossi.

Per conoscere meglio la carriera di Saverio è disponibile il nuovo sito web (saveriograndi.it) che documenta la sua carriera di autore e cantautore.

ANTEPRIMA VIDEO SAVERIO GRANDI MI PIACE

Il singolo di Saverio Grandi Mi Piace è accompagnato da un videoclip girato sulle famose Mura di Ferrara, città d’arte. Il video è stato scritto dallo stesso Saverio Grandi con Matteo Valicelli e diretto da Daniele Botti per MODI Marketing.

Il videoclip ha come protagonisti una chitarra, un bambino (David Mazzoni), un ragazzo (Rodolfo Fortini) e un adulto (Saverio Grandi). La chitarra è il testimone che si passano, e ognuno di loro rappresenta un momento ed uno stato d’animo diverso dalla vita: la spensieratezza dell’infanzia, la presa di coscienza della gioventù e la responsabilità della maturità.

MI PIACE – IL TESTO

Parole, melodie e accordi: Saverio Grandi

Edizioni: Curci Music Publishing, Quelli come noi Srl

Mi piace camminare in riva al mare

Tra il tardo pomeriggio e l’imbrunire

Quell’attimo di autunno che c’è dentro l’estate

Lontano dalle spiagge frequentate…

Mi piacciono i tuoi occhi, gentili ma anche furbi

Il tuo parlare piano mentre intorno il mondo grida

Quelle poesie che scrivi, e neanche te ne accorgi

Mi piace il tuo imbarazzo…

Mi piace chi si batte per qualcosa e ancora scende in strada

Chi ha un sogno nel cassetto e se lo insegue, poi vada come vada…

Mi piace chi legge, mi piace chi pensa

chi si fa domande e non si accontenta,

Chi guarda avanti, mi piace chi si espone,

chi non vuole avere sempre ragione

Mi piace la notte col suo silenzio

che non fa rumore tranne quello del mare

che si appoggia piano

e dopo narciso, si lascia ammirare

Mi piace questa vita tormentata

Tra fili gialli verdi rossi e blu

Devi staccarli piano e stare attento

Sennò chi salta in aria poi sei tu

Mi piace l’amicizia che resiste al tempo e quindi è vera

Mi piace il buon senso che trionfa e abbatte ogni barriera…

Mi piace chi legge, mi piace chi pensa

chi si fa domande e non si accontenta,

Chi guarda avanti, mi piace chi si espone,

chi non vuole avere sempre ragione

Mi piace la notte col suo silenzio

che non fa rumore tranne quello del mare

che si appoggia piano

e dopo narciso, si lascia ammirare