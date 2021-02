Lo scorso 22 gennaio è uscito Il Coraggio delle Idee, il nuovo singolo di Numa, cantante, autrice, produttrice. Un’artista poliedrica ed eclettica impegnata in attività umanitarie ed animaliste, nel 2020 produttrice esecutiva del ZeroSettanta Volume Tre, l’album di Renato Zero disco d’oro e co-autrice insieme a Phil Palmer del singolo L’angelo ferito.

Il Coraggio delle Idee (Palmer House Production / Orchard) è stato scritto dalla stessa Numa con Gianna Simonte (il testo), e Phil Palmer (la musica) che con Max Minoia ha curato gli arrangiamenti.

Il brano è stato registrato al Biscuit Studio di Roma e al Drumroll and The LBC Studio di Los Angeles. Special guest alle batterie Steve Ferrone.

Si tratta di un singolo che incoraggia la resilienza e le potenzialità di noi esseri umani, nasce in un momento di grande crisi mondiale e di dubbi verso il futuro.

“‘Il coraggio delle idee’ parla di me e parla di voi. Della capacità innata dell‘essere umano di reinventarsi ogni giorno; delle sue risorse infinite, della sua capacità di rimboccarsi le maniche trovando soluzioni e risposte. Parla dei talenti innumerevoli della gente comune, che vengono espressi nella quotidianità e a volte ignorati o dati per scontati e del grande cuore resiliente che ci guida oltre gli ostacoli ed oltre la paura. Parla dell’universo che ci circonda e nel quale siamo immersi e di come esso sia la nostra bussola perfetta. Una voce interiore che dobbiamo imparare ad ascoltare.”

Queste le parole con cui Numa descrive il nuovo singolo. La cantautrice prosegue.

“Sono definita la cantate del self empowerment e questa è la mia vera vocazione; usare il mezzo della musica , che io ritengo sacro, per farne veicolo di ispirazione. Per imparare a fare bene e fare del bene. Un invito a riscoprire la fiducia in noi stessi e nelle nostre capacità e prendere in mano le redini della nostra vita attraverso un atto di consapevolezza e di coraggio, piuttosto che perdersi nel rumore assordante dei conflitti e della rabbia, sentimenti che consumano la nostre migliori energie e ci tolgono il potere personale sulla nostra vita. Suono e produco musica pop perché la amo; è leggera, orecchiabile e ci accompagna scandendo le nostre giornate in ogni momento, alleata e consigliera. La identifico come la lingua esperanto del mondo perché ci unisce tutti senza barriere, ci fa entrare in connessione, ci emoziona e ci può guarire. Quando scrivo testi e compongo, immagino che per chi ascolterà il mio brano sarà come mangiare una nocciolina di Super Pippo ed in un attimo sentirà scorrere dentro forza vitale e positiva per trasformare la sua giornata in una vittoria. Mi avvalgo sempre di collaborazioni italiane ed internazionali; in questo mio nuovo singolo, di ho cui composto la musica, sono al mio fianco Phil Palmer e Max Minoia negli arrangiamenti e produzione ed ho condiviso il testo con la cantante autrice Gianna Simonte. Si è innamorato del brano anche Steve Ferrone che vive in una città che adoro, Los Angeles; lui è uno dei più grandi batteristi al mondo e ha suonato davvero con passione dando alla canzone ancora più un sound internazionale. Credo che le collaborazioni siano la chiave per centuplicare la potenzialità positiva di ogni progetto nella vita, a maggior ragione un progetto musicale ed artistico. Sono davvero grata di potermi avvalere di una squadra così prestigiosa.”

ANTEPRIMA VIDEO NUMA IL CORAGGIO DELLE IDEE

Il brano è accompagnato da un videoclip diretto da Luca Bizzi per Bubi Video con le riprese di Daniele Briatico.

“Il videoclip de ‘IL CORAGGIO DELLE IDEE’ è stato girato dal regista Luca Bizzi che io amo chiamare “il mio tutto”, perché è anche il curatore di tutte le mie immagini social e grafiche ed è il traslatore di tutte le mie idee creative. Ho inoltre con me in squadra Giuseppe Racioppi nel ruolo di supervisore e coordinatore di location e riprese. Abbiamo girato in uno studio immenso della De Paolis che abbiamo lasciato nudo ed essenziale per dare risalto solo alle storie degli artisti che venivano narrate attraverso le loro performance ed il loro talento. Ho dato sfogo alla mia voglia di cantare e ballare spontaneamente, così come quando sono su un palco. A differenza di molti miei video precedenti non abbiamo usato multi locations o droni, privilegiando l’essenzialità e dunque maggiore spazio per l’ascolto del testo, per tenere lo spettatore ricettivo verso il messaggio e la carica positiva che trasmette. È così che applico le mie tecniche energetiche per eliminare le credenze limitanti inconsce e sprigionare il nostro pieno potenziale. Dal videoclip ha preso vita un documentario reality del coraggio delle idee di cui sono autrice e del quale condivido la regia insieme a Giovanni Pirri. Un cortometraggio che racconta realtà sommerse di persone straordinarie, quelli che chiamo ‘eroi quotidiani’, un riflesso importante di tutti noi. Parleremo dei loro percorsi spesso difficili e dolorosi e di come abbiano superato, così come ho fatto io, ogni avversità e accettato e perdonato le loro scelte, rivelatesi spesso boicottanti, ma soprattutto di come coraggiosamente siano riusciti a ricostruire una vita nuova, più autentica e ricca di valori. Questo è il mio modo per reagire alla pandemia mondiale, con l’amore per le persone e la totale fiducia nel futuro.”

IL CORAGGIO DELLE IDEE – IL TESTO

(NUMA/ P.Palmer / NUMA / G .Simonte)

Come un fiore che ogni giorno cresce

come vivere un’idea che nasce

Come scendere e salire

poi fermarsi e ripartire

trattenere il fiato in su

E se cerchi puoi guardarti dentro

le risposte troveranno un senso

Non c’è regola che spiega

quella luce che ci guida

il futuro che verrà

È questione di fiducia

andare avanti nella vita

credere alle scelte che farai

Non c’è scusa per fermarsi

non c’è ostacolo

Siamo eroi dei nostri giorni un po’

Il coraggio delle idee

Il coraggio che tu hai

non importa quando cadi

sempre in piedi tornerai

Il coraggio delle idee

quella forza che tu hai

Non importa quanto perdi

alla fine vincerai

Come l’acqua dolcemente scorre

l’universo sempre ti risponde

È una voce che ci guida

una volontà infinita

che già esiste dentro te

È questione di coerenza

non fermarsi all’apparenza

niente è irraggiungibile lo sai

Senti il cuore prendi il volo

non c’è ostacolo

Siamo eroi dei nostri giorni un po’

Il coraggio delle idee

Il coraggio che tu hai

non importa quando cadi

sempre in piedi tornerai

Il coraggio delle idee

quella forza che tu hai

non importa quanto perdi

alla fine vincerai

Oh ho… oh ho… oh ho…

Non importa quanto perdi

alla fine vincerai!

Foto di Alessandro Bachiorri