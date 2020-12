E’ uscito il 4 dicembre e da oggi sarà in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Neno Bla Bla Bla (la nostra videointervista è Qui). Il videoclip diretto da Federico Melis per RKH è in anteprima su All Music Italia.

Neno torna con un video dopo i buoni riscontri del precedente. Faccio tardi pure oggi ha totalizzato poco più di 40’000 views, a cui ne vanno aggiunti 4’500 del lyric video.

“Il video di ‘Bla Bla Bla’, proprio come la canzone, anzi, forse anche di più, vuole essere un’immagine del momento che stiamo vivendo in cui uno degli stati d’animo ricorrenti è la noia. Una noia a sua volta disturbata da un sacco di ‘bla bla bla’ di persone che sembrano conoscere la soluzione a tutto quando in realtà stiamo tutti cercando di capire e adattarci. Volevamo un luogo tranquillo come quello in cui la maggior parte di noi trascorre oggi il suo tempo, una casa (quella del mio amico Lolo, che ringrazio), per ricreare il mood del pezzo che, in fondo, è un grande loop mentale di qualcuno che immagina di essere uscito senza mai in realtà lasciare il posto in cui è.”

ANTEPRIMA VIDEO NENO BLA BLA BLA

Il video è stato girato e montato da Federico Melis per RKH con una Red Weapon Helium 8k. La produzione esecutiva è di Roberto Chetti, mentre Gaia Zerbinati si è occupata del make up.

Così il regista descrive il progetto.

“Il video di ‘Bla Bla Bla’ di Neno è la reinterpretazione di uno status condiviso da molti nell’ultimo anno. La staticità e la noia, che a volte sopraggiungono quando si è costretti a casa, vengono sostituiti da attività domestiche che vanno oltre al ‘guardare una serie su un portale di streaming’, annullando il potere dell’intrattenimento fine a se stesso. Il video è realizzato dalla casa di produzione torinese RKH che rappresenta il brano come un viaggio interiore che Neno percorre, passando però per lo schermo della suo televisore.”

BLA BLA BLA – IL TESTO

Autore e compositore: Stefano Farinetti

Ma quante cazzate che sento

Resto in casa sto meglio

col telefono spento

Eil non disturbare all’ingresso

Che fuori farà pure freddo

Magari faccio un giro in centro

Mi scende la voglia due ore a cercare un parcheggio

E finalmente lo trovo un posto vuoto

la felicità, a volte, vuole poco

tiro i remi in barca

la noia è un mare

e ci si annoia anche ad amare

Giro e mi rigiro

in sto locale vuoto

vorrei non pensare a niente

fino al giorno dopo

vorrei non pensare a niente

ma ho la testa che fa

BLA BLA BLA – A

BLA BLA BLA BLA

BLA BLA BLA – A

BLA BLA BLA BLA

NELLA TESTA HO UNA VOCE CHE FA

NELLA TESTA HO UNA VOCE CHE FA

NELLA TESTA HO UNA VOCE CHE FA

Sento la musica e intanto

mi muovo appena

le luci disegnano un fiore, sì

sulla tua schiena

e mi trovo in apnea

l’alta marea

corrente che mi porterà

altrove

Qua dentro si divertono tutti

mi ritrovo a casa

Sì, ma non so come

Giro e mi rigiro

In questo letto vuoto

vorrei non pensare

a niente

e penso è quasi giorno

accendo la tele che fa

Bla Bla Bla Bla

Bla Bla Bla Bla

Bla Bla Bla Bla

NELLA TESTA HO UNA VOCE CHE FA

NELLA TESTA HO UNA VOCE CHE FA

NELLA TESTA HO UNA VOCE CHE FA

Bla Bla Bla Bla

Bla Bla Bla Bla

Bla Bla Bla Bla

Bla Bla Bla Bla

Ed è già quasi giorno

L’alba fa da contorno

hai detto vediamoci

io pensavo scherzassi

ma tu dimmi dove

che sono già lì

Sembra l’inizio di un film

sì però mentale

ma questo è normale

e va bene così

BLA BLA BLA – A

BLA BLA BLA BLA

BLA BLA BLA – A

BLA BLA BLA BLA

NELLA TESTA HO UNA VOCE CHE FA

NELLA TESTA HO UNA VOCE CHE FA

NELLA TESTA HO UNA VOCE CHE FA