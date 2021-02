Sarà in radio dal 26 febbraio Noire (Cantieri Sonori), nuovo singolo di Mavì disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 12 febbraio. Il videoclip, diretto da Marco Giorgi, è in anteprima su All Music Italia.

Noire rappresenta il punto d’inizio di un’avventura musicale ancora tutta da scoprire. Durante la produzione, l’artista e il suo team di lavoro sono partiti da un sentimento, la rabbia, e da lì hanno edificato fin dalle fondamenta una storia d’amore che purtroppo di amore han ben poco.

“L’obiettivo era quello di creare un brano che facesse viaggiare. Quindi, se ascoltandolo vi siete ritrovati anche voi nella città dell’amore, posso ritenermi soddisfatta.”

Queste le parole di Mavì, artista il cui vero nome è Ludovica Sidoti, nata a Roma nel 1996.

Mavì nel 2020 dopo aver fatto esperienza in locali, collaborato con Pierfrancesco Bazzoffi e Alessandro Sgreccia (bassista e chitarrista dei Velvet), partecipato a casting di svariati talent e alle fasi finali di festival importanti, si è concentrata sul percorso universitario, laureandosi in lingue straniere alla Sapienza di Roma.

Come il suo nome d’arte suggerisce, attraverso le sue canzoni ci racconta la sua vita, ci chiarisce la sua essenza: una ragazza apparentemente semplice, ma dall’animo eccentrico; una ragazza che ama vestirsi di musica.

Nell’autunno 2020 conosce la realtà di Cantieri Sonori di Marco Canigiula e decide di affidarsi a loro per realizzare il suo primo vero progetto artistico.

ANTEPRIMA VIDEO MAVÌ NOIRE

Il videoclip di Noire, nato da un’idea di Veronica Amorosi e Ludovica Sidoti e diretto da Marco Giorgi, è stato ideato cercando di enfatizzare la tematica che il brano affronta. Una storia d’amore ormai in bilico, appesa a un filo.

Mavì per la prima volta diventa anche attrice, è la protagonista sonora e visiva del brano. Decide di mettersi in gioco e di affrontare la timidezza iniziale che ogni videoclip può generare. Le prime scene, girate in esterna serale, sembrano apparentemente le più difficili.

Le viene chiesto di avere un atteggiamento contrastante, di essere furiosa con il proprio fidanzato che a sua volta interpreta un ruolo complesso; non la considera, la reputa una presenza sfocata al suo fianco.

“Non mi arrabbio quasi mai è difficile per me reagire in maniera così forte nei suoi confronti, ho sempre utilizzato il silenzio come arma e probabilmente proprio questo atteggiamento mi ha spinta a voler emergere di più.”

Nonostante le difficoltà iniziali, seguite poi da risate e battute, Ludovica si è sentita subito a suo agio e le riprese hanno preso il via senza più esitare.

“Penso che uno dei momento più divertenti sia stato far entrare Alessandro tutto vestito nella vasca. Lui è molto brontolone e non credevo potesse nascondere bene la cosa.”

Tuttavia l’idea era chiara e concreta anche nella mente di Mavì; rappresentare un uomo freddo e distaccato, incapace di mostrare amore per la sua donna e al contempo contribuire alla visione di uno smarrimento negli occhi di chi, in fin dei conti, ancora ci crede.

La sequenza di immagini ritrae infatti i due amanti all’interno di una stanza d’albergo molto elegante per ricreare un’atmosfera parigina e proporre allo spettatore un accostamento paradossale: Parigi, città dell’amore, che diventa improvvisamente un luogo di rottura, di separazione.

NOIRE – IL TESTO

Testo di L. Sidoti, M. Canigiula, P. La Terza

Musica di L. Sidoti, M. Canigiula, P. La Terza

non vedo le stelle

vedo le luci della città

dietro le tende

io dentro la tua camicia noire

ma tu sei su Marte

mentre accendi una sigaretta

e chiudi le porte

dopo un concerto come una rockstar

nove dicembre

strisce di rimmel

rotolo come le biglie

se me ne vado mi prenderesti

al volo per le caviglie?

e non serve che sia perfetto,

basta solo che sia vero

spero almeno più di noi

come brilla Parigi

da una stanza d’albergo

con l’odore del legno che brucia

ancora una volta, la bocca cucita

nonostante il camino acceso

sento il ghiaccio sotto le dita

non ti accorgi che ormai sono mesi

che ci mandiamo a fanculo a fatica

il cuore l’hai messo nel frigo

in mezzo alla roba che non mangi mai

tra le cose che prendi e poi butti

e che tanto ricomprerai

tu che i sentimenti copri di sale

perché hai paura di cambiare

che per salire scendi le scale

e mi fai sbandare

come brilla Parigi

da una stanza d’albergo

con l’odore del legno che brucia

ancora una volta, la bocca cucita

nonostante il camino acceso

sento il ghiaccio sotto le dita

non ti accorgi che ormai sono mesi

che ci mandiamo a fanculo a fatica

non ti accorgi che ormai sono mesi

che ci mandiamo a fanculo a fatica

non lo vedi che ormai sono mesi

che ci salutiamo a fatica…

e non serve che sia perfetto,

basta solo che sia vero

spero almeno più di noi

come brilla Parigi

da una stanza d’albergo

con l’odore del legno che brucia

ancora una volta, la bocca cucita

nonostante il camino acceso

sento il ghiaccio sotto le dita

non ti accorgi che ormai sono mesi

che ci mandiamo a fanculo a fatica

non ti accorgi che ormai sono mesi

che ci mandiamo a fanculo a fatica

non lo vedi che ormai sono mesi

che ci salutiamo a fatica…