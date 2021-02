Lo scorso 15 gennaio è uscito per Flamingo Management con distribuzione Artist First Serpenti, il nuovo singolo di Caffellatte (ne abbiamo parlato Qui).

Il brano prodotto da Alessandro Donadei, che farà parte del nuovo album Litigare, è accompagnato da un videoclip diretto da Andrew Superview in anteprima su All Music Italia.

“Serpenti è un brano che concilia al suo interno due aspetti fondamentali del carattere di Caffellatte, ovvero l’estrema innocenza e l’estrema torbidezza, caratteristiche presenti in ogni sua canzone e in ogni aspetto della sua vita privata e sentimentale. Il brano è caratterizzato dal bipolarismo ancestrale dell’Eros in contrapposizione a Thanatos, l’amore in tutte le sue forme e sfaccettature, dalla pulizia di un sentimento alla sporcizia estrema. ‘Sei solo un altare di preghiere andate, una croce un sicario’ è esattamente il fulcro di Serpenti, che così diviene il racconto didascalico e figurato di un incontro fugace e del dolore che si prova per la persona amata, contemporaneamente al desiderio estremo e impossibile da gestire. Il titolo viene menzionato nello special proprio per estremizzare la sensazione di annullamento nei confronti dell’altro, il termine STRISCIARE ne è la prova.”

Così Caffellatte, nome d’arte di Giorgia Groccia, spiega il singolo.

SERPENTI – IL TESTO

Ti amo così forte

da fare l’amore e cacciarti via a calci

C’ho altro da fare

Ti sussurro all’orecchio

non disturbare

Siamo effetto collaterale

Sul laterale

Angoli di labbra fatti male

in possesso dello stesso compromesso

Fine a se stesso Sulla porta d’ingresso

un manifesto

Ti sbatto forte

Mi sfiori i pensieri

mi piacciono i tuoi occhi neri Soli e spenti veri

Ti sbatto forte

Mi sfiori i pensieri

mi piacciono i tuoi occhi neri Soli e spenti veri

Sei il cavillo tecnico delle mie giornate,

quando vorrei riposare e non posso perché ti osservo dormire

un ago pungente

Tu sempre sfuggente

contenta la gente

Sadico di intere giornate

Non ti voglio guardare

lasciami stare

Poi ti ribacio,

Sei solo un altare

di preghiere andate

Una croce un sicario

Con mille di mille di mille mie brame

Che bramo

per toccarti per sbaglio il capo

Finiamo nel cesso del primo piano

Fusa di schiaffi e sudore Le porte sbattute, il tuo il mio odore

Il malumore

graffi su collo

e morsi

Barcollo

Ti sbatto forte

Mi sfiori i pensieri

mi piacciono i tuoi occhi neri Soli e spenti veri

Ti sbatto forte

Mi sfiori i pensieri

mi piacciono i tuoi occhi neri Soli e spenti veri

c’ho il sangue che pende

Tu sempre ribelle

Io ancora qui

Striscio

Addento

serpente

Ti sbatto forte

Mi sfiori i pensieri

mi piacciono i tuoi occhi neri Soli e spenti veri

Ti sbatto forte

Mi sfiori i pensieri

mi piacciono i tuoi occhi neri Soli e spenti veri

Foto di Andrea Braconcini