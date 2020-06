Legno Instagrammare. Sarà disponibile in rotazione radiofonica dal 19 giugno per Matilde Dischi / Artist First, il nuovo singolo dei Legno.

Per l’occasione il misterioso duo ha coinvolto i Rovere. Il videoclip, prodotto da One Media e diretto dal regista Angelo Capozzi, è in anteprima su All Music Italia.

“Il singolo è nato dopo questo momento un po’ complicato in cui abbiamo ‘instagrammato’ semplicemente tutto quello che ci circondava come la palestra fatta in casa, le pizze: tutti eravamo diventati fornai ad un certo punto! Adesso posiamo un attimo Instagram e ‘instagrammiamo’ la vita, tornando a vivere la quotidianità, ovviamente con le cautele del caso, ma apprezzando le piccole cose con maggiore consapevolezza.”

Così i Legno a proposito del brano prodotto da Riccardo Scirè. Il singolo, che arriva dopo il buon riscontro di Casa de Papel, è già entrato nelle playlist di Spotify Indie Italia e Estate Italiana (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto).

ANTEPRIMA VIDEO LEGNO INSTAGRAMMARE FEAT. ROVERE

La protagonista del videoclip è Rita Nerla. Costretta a casa per l’estate grazie alla musica e a qualche foto-ricordo sui social riesce a catapultarsi in una vacanza tutta da InstagramMare. Le comparse presenti sono Elena Gabellini e Desiree Veneruso.

“Il video di instagramMare vuole rappresentare la sottile differenza tra ‘vita SOCIALE’ e ‘vita SOCIAL’ rappresentando la condizione di sogno che ognuno di noi vive mentre ascolta una canzone che gli piace e si immedesima nel protagonista del brano. Con la semplicità di un mood estivo questo video vuole ricordare che, in un modo o nell’altro, siamo tutti un po’ protagonisti della nostra canzone!”

Queste le parole dei Legno, che proseguono:

“Avevamo voglia d’Estate e voglia di uscire. Girare il video di Instagrammare ci ha divertito molto, ci mancava tanto la vista del mare e la sabbia sotto i piedi! V edere la spiaggia così vuota ci ha ricordato quanto ci manchi la normalità. Non vediamo l’ora di tornare alla spensieratezza dell’estate. Se non altro ci siamo abbronzati, anche se sotto le scatole non si vede!”

INSTAGRAMMARE – IL TESTO

I ragazzi escono da scuola

Coi motorini tutti truccati

Non mi dire che sei rimasta sola

E tu che vuoi una rivoluzione

E postare ogni tua depressione

Andare in giro fare casino

E non andare in para

Per il caldo che avanza

Sei andata in fissa coi righeira

E gli anni 80

E non andare in para

Lo sai che noia

Con l’adesivo sulla vespa

Mai una gioia

Come brucia qust’estate voglio un attimo di te

Il tuo costume bomba la tua faccia stronza tutto da instagram-mare

Anneghiamo dentro ad un mojito siamo sbronzi in un privè

La tua bocca rossa persi nella rambla tutto da instagram-mare

Instagram-mareeee

Le ragazze la sera

Con i tacchi truccate

Non le vedi?

Son belle da paura

E tu che cerchi la rivoluzione

Vuoi ripostare ogni tua delusione

Fino al mattino fare casino

E non andare in para

Per il caldo che avanza

Sei andato in fissa per pezzali

E gli anni 90

E non andare in para

Lo sai che noia

Con l’adesivo sulla vespa

Mai una gioia

Come brucia quest’estate voglio un attimo di te

Il tuo costume bomba la tua faccia stronza tutto da instagram-mare

Mentre fai la doccia la tua pelle bionda bevo birra san miguel

E con la bocca aperta persi nella rambla tutto da instagram-mare

Instagram-mareeee

In alto mare

Ed ora che il tuo posto

È dietro a una finestra e tu non lo posti più

Io aspetto un onda che mi porti altrove dove sei solo tu

E quanta vita vuota salta nella testa dal telefono

Ora lo so

Come brucia quest’estate voglio un attimo di te

Il tuo costume bomba la tua faccia stronza tutto da instagram-mare

Mentre fai la doccia la tua pelle bionda bevo birra san miguel

E con la bocca aperta persi nella rambla tutto da instagram-mare

Instagram-mareeee

In alto mare