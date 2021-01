E’ uscito Manchi (Terzo Millennio Records), il nuovo singolo dei Favola, duo composto da Riccardo e Diego, amici e compagni di banco che vivono tra Londra e il nostro paese. Il videoclip, realizzato da Diego Grillo, è in anteprima su All Music Italia.

L’amore e le mancanze affettive durante la pandemia sono raccontati in questa canzone da Riccardo Riccio (22 anni) e Diego Mora (20 anni) in arte Favola studenti in Music Production e Music Technology all’ACM University of London.

Manchi è il singolo d’esordio dei Favola, un progetto nato negli studi di Londra e poi concluso in Italia nelle nostre home studios.

“È usuale credere nel destino, ubbidire e sottostare a ciò che la società ci impone, vivere per dare soddisfazioni agli altri o per emulare il paradiso terrestre di qualcun altro. Più cresciamo, più ci dimentichiamo di quanto fosse realmente splendido ogni singolo mondo che da bambini creavamo nelle nostre teste… fortini, pupazzi… e poi videogiochi. Il fatto è che oggi la vita in sè viene spesso sottovalutata. La vita stessa è il videogioco più grande ed assurdo che possa mai esistere. Oggigiorno, ogni singolo videogame viene creato sulla base di ciò che è reale, che ci appartiene, tentando di farci credere di poter poi distorcere la ‘realtà’, al suo interno, come più ci piace, fino a renderla surreale (un surreale che noi però adoriamo e bramiamo).” “’Mahh… se ciò accadesse nel mondo reale??’ Beh, probabilmente sarebbe il caos: mi sembra inevitabile.

Ma noi non vogliamo questo. Noi vogliamo soltanto il mondo perfetto, e per quanto la “perfezione” possa essere una strana e complessa utopia soggettiva, io e Diego siamo pronti a scommetterci la nostra stessa vita sulla concretizzazione di questo nostro nuovo mondo utopico. ‘Perché??’ Ovvio, è una favola, la nostra favola. Suonerà strano, e ne siamo consapevoli, ma “FAVOLA” è appunto una favola, e non una qualsiasi ma un mondo realizzato per esser condiviso con chi non si è mai dimenticato di cosa significhi davvero sognare e con chi se lo è dimenticato ed ha bisogno di qualcuno che glielo rammenti. ‘Avete appena detto che vi giochereste la vita, come fate ad essere così sicuri che funzionerà??’ Beh, sai… anche se a noi non interessa nulla del finale, ma piuttosto della magia del percorso e delle avventure in esso… sì, bisogna dirlo: le favole hanno sempre un lieto fine. We will leave a mark. #wearefavola”

Queste le parole dei Favola riguardo il brano Manchi.

ANTEPRIMA VIDEO FAVOLA MANCHI

Il brano è accompagnato da un videoclip realizzato con la partecipazione delle due giovanissime influencer e TikToker Valentina Bivona e Veronica Reali. Il video è stato registrato tra le mura domestiche dei protagonisti per rispettare le normative Anti-Covid19.

Nel video le due giovani coppie si trovano a condividere la propria quotidianità attraverso selfie, emoji e note vocali, storie d’amore digitali e vite isolate di giovani costretti a rimanere in casa a causa dell’attuale situazione pandemica.

MANCHI – IL TESTO

Testo e musica di Riccardo Riccio, Diego Grillo

Vorrei solo dirti che mi manchi (eh)

Quando ti guardo negli occhi ti sento solo mia Ho voglia di portarti via da questa nostalgia

E questa notte come la prima

Sali su di me che ti porto in cima (eh)

So che mi vuoi

Amo quando me lo dici

Ho bisogno che me lo ricordi

Scattiamo questa foto prima che ti scordi

So che mi vuoi

Amo quando me lo dici

Ho bisogno che me lo ricordi

Scattiamo questa foto prima che ti scordi

Vorrei solo dirti che mi manchi (eh)

Sento ancora i tuoi fianchi

Ho bisogno di baciarti

Vorrei solo dirti che mi manchi (eh)

Scapperei con te

Senza mai voltarmi

Vorrei soltanto ricordarti che siamo diversi

Come separati da ricordi di fuoco connessi

Come un sogno

Come il giorno

Tramonterò ma ci sarò

Sempre ribelli ma mai gli stessi

Se solo ti chiedessi se davvero mi vuoi

Se solo ti dicessi che penso solo a noi

Tu sei l’unica che ehh

Farò mia senza sé ehh

So che mi vuoi

Amo quando me lo dici

Ho bisogno che me lo ricordi

Scattiamo questa foto prima che ti scordi

So che mi vuoi

Amo quando me lo dici

Ho bisogno che me lo ricordi

Scattiamo questa foto prima che ti scordi

Vorrei solo dirti che mi manchi (eh)

Sento ancora i tuoi fianchi

Ho bisogno di baciarti

Vorrei solo dirti che mi manchi (eh)

Scapperei con te

Senza mai voltarmi