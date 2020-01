Dopo l’ottimo riscontro del singolo estivo Ti Porterò a Ballare, il cantautore Damiano Mulino torna con un nuovo singolo di cui ha composto testo e musica. Come l’America uscirà il 10 gennaio e il video ufficiale è oggi in anteprima esclusiva su All Music Italia.

Come l’America (New Music International) racconta di un viaggio attraverso il mondo e di un incontro casuale con una donna sfuggente e solitaria che spesso si pone distante, troppo distante, ma che è al centro dei pensieri dell’artista, che così descrive il brano:

“Ho scritto ‘Come l’America’ a settembre, dopo la fine di un’intensa estate passata oltre che a scrivere, a visitare diversi posti che hanno portato a raccontare di un viaggio e l’importanza dei momenti che si possono vivere nello stesso, anche se potrebbe durare un attimo. Per la scelta delle sonorità, sono stato subitaneo, partendo dal riff di chitarra, che reputo abbastanza romantico, fino alle percussioni afro, rendendo il groove energetico. Come si può notare nel video, viaggio da un posto all’altro, raccontando un ripetuto e casuale incontro con una donna solitaria e sfuggente, “Distante come l’America, vista vicina da qui.”

Damiano Mulino, dopo il successo della hit estiva cantata insieme ai Salento Guys (ne abbiamo parlato Qui), ha scelto questo brano, che si caratterizza per un suono pop giovane e fresco, per proseguire con il suo progetto da solista.

Quello di Damiano è uno stile personale e riconoscibile che gli ha permesso di entrare nel mondo della musica anche nelle vesti di autore e compositore collaborando con Fred De Palma e Benji e Fede e condividendo il palco con Fabrizio Moro, Annalisa, Ermal Meta e molti altri.

DAMIANO MULINO – COME L’AMERICA – ANTEPRIMA VIDEO

Come l’America è accompagnato da un videoclip diretto da Fullyraw Label con la produzione esecutiva di Shake Up Laboratori Artistici.

COME L’AMERICA – IL TESTO

Testo e Musica di Damiano Mulino

Edizioni Musicali: New Music Ed. Musicali

Potevo dirti basta ma no

a questo tuo palcoscenico

che è nebbioso come Budapest

questo nostro amore da far west

e non chiedermi se so dov’è ho lasciato i miei occhi

tu riportameli indietro magari con gli interessi

come quella volta al Cairo tu ci crederesti

che ho ancora la tua pashimina con quei ghirigori orrendi

hai preso il mio cuore e sei scappata via

ti ho vista ridere in centro in quel locale a sofia

balli che sembri un po’ Woodstock

tu che e hai fatto un casino e la colpa non è mia

una come te che l’avrà sentito mille volte

che ha acceso queste luci ai clochard di questa notte

ti guardo che balli sola

come in un film un pò erotico

ma che è bello cosi

e poi non chiedermi se so dov’è ho lasciato questi occhi

tu riportameli indietro magari con gli interessi

come in quel locale vintage amore ci crederesti

che ricordavo il tuo nome

come se già ti conoscessi

hai preso il mio cuore e sei scappata via

ti ho vista ridere in centro in quel locale a sofia

balli che sembri un po’ Woodstock

tu che e hai fatto un casino e la colpa non è mia

distante come l’America vista vicina da qui

balli che sembri un po’ Woodstock

ma a noi va bene cosi, così così

ora me lo chiedo

se per te è lo stesso

eh o magari no

poi ma aspettiamo un po’

come un ramadan

sembra un luna-park

il mio cuore dove giochi sola

e ancora

hai preso il mio cuore e sei scappata via

ti ho vista ridere in centro in quel locale a sofia

balli che sembri un po’ Woodstock

tu che e hai fatto un casino e la colpa non è mia

distante come l’America vista vicina da qui

balli che sembri un po’ Woodstock

ma a noi va bene cosi, così così