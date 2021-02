Venerdì 12 febbraio uscirà il brano di Andrea Crimi Anne, primo singolo del nuovo progetto discografico di prossima uscita L’amore Dietro Ogni Cosa, che trae ispirazione dal libro di Simone Di Matteo. Il videoclip diretto da Antonello Ariele Martone è in anteprima su All Music Italia.

Per la prima volta, da un libro nasce un album. Il cantautore e polistrumentista indie-pop Andrea Crimi ha preso spunto dal libro L’amore Dietro Ogni Cosa (Edizioni DrawUp, 2016) dello scrittore e personaggio pubblico Simone Di Matteo e lo ha trasformato in musica. 13 capitoli da cui sono nate 13 tracce.

L’album è anticipato dal singolo Anne, pezzo che racconta la storia di una donna insicura e dalle infinite maschere, impegnata nella ricerca spasmodica di un amore che non riesce a trovare.

Ne esplora le fragilità, le stesse che la portano a trincerare il proprio cuore, rendendola incapace di amare, e ad accontentarsi di avventure effimere che, in realtà, non le trasmettono alcun piacere. Soltanto quando riuscirà a comprendere che a mancarle è proprio l’amore per se stessa, sarà finalmente capace di vivere le proprie emozioni e abbandonarsi liberamente al flusso benevolo dei suoi sentimenti.

Non posso che essere enormemente felice della sua collaborazione artistica sul brano che si intitola: ‘Ci vediamo Lunedì’. Sono certo, tornando ad ‘Anne’ che il grande pubblico non si lascerà sfuggire le sonorità di questo singolo. Attorno ad ‘Anne’ c’è una magia che è stato letteralmente impossibile ignorare fin dal primo momento.”

Abbracciando il progetto geniale di questo concept album ‘L’amore dietro ogni cosa’ proveniente dalla penna calzante del poliedrico Simone Di Matteo, semplicemente ho ritrovato me stesso. ‘Anne’ fa da apripista ad altri 12 magnifici brani, e a dei featuring che danno sicuramente un valore aggiunto al disco, come quello con Laura Bono che apprezzo da sempre per via della forza della sua voce.

Arrivo da un percorso discografico in cui non riuscivo ad avere un buon dialogo, all’inizio capita un po’ a tutti, tra cantautori è una storia che quasi di norma si ripete.

Per mia grande fortuna mi sono trovato davanti ad un lavoro di produzione decisamente piacevole, una vera e propria carezza per me e per chi ascolta.

“La ricerca di nuove melodie e suoni per questo album é nata in modo genuino dentro di me. Ho cercato una via che mi fosse amica, ma allo stesso tempo congeniale con i gusti del pubblico, che reagisce alla musica Indie Pop sempre molto bene.

Queste le parole di Andrea Crimi. Prosegue Simone Di Matteo.

“Anne è cucita sulla pelle delle mie stesse emozioni. Profuma di speranza, e come ognuno degli amori incisi da me sul libro, l’opera madre da cui è tratta l’intera operazione, è parte integrante della mia stessa vita. Ho vissuto ogni amore al pari di un viaggio, e me li porto dentro tutt’ora.

L’amore non ha regole, in realtà neppure un colore ne una barriera, ma nonostante questo ancora oggi continua ad essere ostacolato. Viviamo in un epoca dove è più semplice omologarsi che distinguersi. Io quando sogno, lo faccio sempre in grande, perché tanto non costa nulla. E L’amore dietro ogni cosa non è che un sogno al quale tengo fede da sempre.

L’intero album è un inno all’amore. L’ho pensato per dovere, sono teche come ho detto in più di un’occasione, le parole d’amore creano impegno e l’amore per nascere e mantenersi vivo ha bisogno delle parole di cui si nutre.

Sarebbe bello se tutti noi dimenticassimo l’odio, i rimpianti e i rancori, che sono poi i migliori amici di questa nostra generazione di idolatranti prefiche alle prese con tutto ciò che va al di là della nostra stessa portata. Torniamo a parlare d’amore, a leggerlo, a scriverlo e a cantarlo, e perché no, a viverlo incondizionatamente, fino in fondo!”