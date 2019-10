In Copertina

Anteprima Video: "3, 2, 1”, il nuovo singolo di Francesca Miola scritto... in treno!

Anteprima del videoclip di "3, 2, 1”, il nuovo singolo di Francesca Miola scritto insieme a Zibba, Marco Rettani e Giulia Pratelli.

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 4 ottobre

Nel radio date del 4 ottobre arrivano i nuovi singoli di Marco Mengoni, Ultimo, The Kolors, Gazzelle, Zucchero, Paolo Vallesi e tanti altri.

Tiziano Ferro pubblica le chat con Marco Mengoni e Tommaso Paradiso

Tiziano Ferro non se le tiene e, incurante della privacy, pubblica su Instagram le chat con Marco Mengoni e Tommaso Paradiso. Per fortuna non ha il mio numero di telefono!.

Mina e Ivano Fossati. La tigre di Cremona dopo Celentano sceglie Fossati. Arriva a novembre il disco

Undici canzoni inedite scritta da Fossati e cantate in duo nell'album che unisce due eccellenze della musica italiana.

All Music Italia nominato ai Macchianera Awards, i premi della rete, come Miglior sito musicale. Ecco la scheda per votare!

Per il nostro sito è la quinta nomination in cinque anni di vita. Al via le votazioni dell'edizione 2019.

Le pagelle del critico musicale, Fabio Fiume, ai nuovi singoli in uscita

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Videointervista a Random e Zenit. Dalla super hit "Chiasso" al nuovo singolo "Rossetto"

Random e il suo producer Zenit si raccontano.Dal freestyle al successo di "Chiasso" e "Rossetto", un futuro ancora tutto da definire e scrivere.

Videointervista ai Modà: "Testa o croce non esiste, se decide il cuore!"

Il 4 ottobre uscirà "Testa o Croce", il nuovo album dei Modà che arriverà a 4 anni di distanza da "Passione Maledetta". Un album sincero e positivo, dove si può cogliere la nuova essenza della band.

Area Sanremo 2019: presentata la Commissione della nuova edizione. Video intervista a Livio Emanueli, nuovo presidente delle Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo

Lo scorso anno, a nostro avviso, è stato un mezzo disastro. Quest'anno Area Sanremo è stata completamente (o quasi) rinnovata. E noi abbiamo fatto le domande, anche quelle più scomode.

Videointervista ad Aiello: “Ho aspettato tanto questo momento, ma non pensavo arrivasse così”

Videointervista di presentazione di Ex Voto, l'album d'esordio del cantautore Aiello, che ha recentemente ottenuto il primo disco d'oro della sua carriera con il singolo "Arsenico".

Buon compleanno Mimì 2019 - Parate di stelle per l'omaggio di Mia Martini. Ecco tutte le video interviste al cast

Rita Pavone, Syria, Pierdavide Carone & Dear Jack, Michele Placido, Valerio Scanu. Quattordici video interviste ai protagonisti di Buon compleanno Mimì 2019.

Videointervista a Gemitaiz & Madman: “Siamo un'istituzione del rap italiano”

Videointervista a Gemitaiz & Madman, i due artisti che hanno pubblicato l'atteso album "Scatola Nera", 12 tracce con numerosi featuring e collaborazioni.

Videointervista a Mambolosco: “Il titolo dell'album è Arte? Voglio dare importanza al mio genere musicale!”

Videointervista di presentazione dell'album d'esordio dell'artista italoamericano Mambolosco. Una serie di brani che trasudano contaminazioni e provocazioni originali.

di Massimiliano Longo

Concorsi musicali, segnalazioni e presunte irregolarità. La linea editoriale di All Music Italia a tutela degli emergenti

Concorsi musicali, segnalazioni e presunte irregolarità.Chi segue questo sito sa bene che All Music Italia e il sottoscritto hanno sempre cercato, nel limite del possibile e delle nostre risorse, di valorizzare la musica emergente e di tutelare i giovani artisti.Uno dei campi su cui ci siamo mossi maggiormente in questi anni è sicuramente quello dei...

Ultimo in attesa della sorpresa natalizia lancia un nuovo estratto da Colpa delle favole, "Quando fuori piove"

Il cantautore arriva a quota sei brani estratti dall'ultimo album. Il video fuori venerdì 4 ottobre.

Mario Lavezzi: un cofanetto e 4 live per festeggiare 50 anni di carriera

Sono passati 50 anni da quando per la prima volta un brano di Mario Lavezzi toccò la vetta della classifica dei brani più venduti in Italia. Per festeggiare pronti un cofanetto e un tour.

I The Kolors tornano in radio con "Los Angeles" e un nuovo ospite... Gué Pequeno

Dopo il grande successo di "Pensare male", brano certificato con il disco di platino, una nuova collaborazione per la band di Stash.

Sanremo 2020 ecco la commissione artistica che selezionerà le canzoni dei big in gara al Festival

Saranno quattro professionisti ad affiancare il Direttore artistico Amadeus nella scelta dei big del Festival di Sanremo 2020.

Willie Peyote. Ecco copertina e tracklist del nuovo album, "Iodegradabile"

Il disco è frutto di un lavoro collettivo con gli All One.

Andrea Bocelli Sì Forever: The Diamond edition in arrivo a Novembre con nuovi duetti... Ellie Goulding e Jennifer Garner

Arriverà a novembre questa nuova edizione dell'ultimo disco di Bocelli con duetti e nuovi brani.

Irene Ghiotto: "Assurdità" è il primo estratto dal nuovo album di inediti

Il nuovo singolo di Irene Ghiotto, accompagnato dal videoclip ufficiale, anticipa l'uscita del nuovo disco.

Wrongonyou svela la data di uscita del primo album in italiano, "Milano parla piano"

Il cantautore ha annunciato anche le prime date dell'Atlante Tour.

Do Re Mi Fa Bene In Salute con la Musica: dalla musicoterapia alla ricerca

Fulvio Muzio dei Decibel, il Dottor Scaramuzza e la Dottoressa Munarini hanno spiegato i benefici della musica sulla salute.

Certificazioni Fimi Settimana 39: il disco di Franco126 è oro. Buon risultato per “Barrio” di Mahmood

Settimana con meno certificazioni rispetto al solito. Spiccano Ultimo che conquista l'ennesimo platino, ma anche "Barrio" di Mahmood che arriva all'oro, così come l'album di Franco126.

Lucio Battisti: quanto è stato ascoltato il repertorio dell'artista nella prima giornata di streaming?

Quali sono stati i brani più ascoltati nel primo giorno di Lucio Battisti su Spotify? Scopriamolo insieme.

Classifica Spotify - Settimana 39: lo streaming ancora all'insegna della musica rap. Gemitaiz & MadMan piazzano 11 brani in Top 20

Ancora una volta nella classifica dello streaming sono i brani di un disco rap a farla da padrone. Nella Top Viral cambio al vertice.

Il Concerto del cuore 2019. Tra hit e duetti inediti ecco il resoconto della serata a di GSD Foundation

The Kolors, Enrico Nigiotti, Bianca Atzei, Virginio, Paola Iezzi, Federica Carta, Arisa e Max Pezzali protagonisti della serata.

Gianna Nannini: a ottobre il nuovo singolo “La Differenza” registrato a Nashville

Notre Dame de Paris: annunciata una nuova data all'Arena di Verona

Subsonica 8 Tour prosegue con un nuovo appuntamento live

Rancore: nuove date del “Musica Per Bambini in Tour d’Estate” (Biglietti)

De Gregori & Orchestra Greatest Hits Live raddoppio per la data di Milano

Niccolò Fabi: raddoppia l'appuntamento romano del tour del cantautore

Ex-Otago La notte chiama tour. Tre nuovi appuntamenti in calendario

Salmo Playlist Summer tour - Calendario aggiornato al 14 luglio

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 4 ottobre

Tiziano Ferro pubblica le chat con Marco Mengoni e Tommaso Paradiso

Le Pagelle del critico musicale ai nuovi singoli in uscita il 27 settembre. Rkomi, Marianne Mirage, Random, Tommaso Paradiso, Levante...

Tormentone Estate 2019 - Ecco i risultati del nostro sondaggio dopo tre mesi e oltre 20.000 voti

Eurovision 2019: i risultati di Mahmood e l'analisi delle classifiche europee di vendita!

