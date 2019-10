E’ uscito 20 Lt. Di Benzina, il nuovo singolo di Francesco Bellucci, primo estratto dall’album Situazioni Sconvenienti, che vedrà la luce nei prossimi mesi.

Il brano può essere definito come uno sfogo a voce alta. L’esplosione di un sentimento irrazionale e irrefrenabile.

“Ho scritto “20 Lt. Di Benzina” descrivendo quello che vedevo!

Ho scritto con rabbia, una rabbia che forse ho sempre avuto dentro, o che forse ha iniziato ad invadermi a causa di tutto il rancore, l’insoddisfazione e l’odio che respiriamo nelle nostre città, sui

giornali, nelle televisioni, su internet.

Mi ha fatto male scoprire che questi sentimenti vivono dentro di me e che posso essere anche questo, ma nella mia musica non c’è spazio per le menzogne. Non c’è spazio per il perbenismofasullo! La verità fa male, ma mi libera, mi permette di respirare a fondo!

“20 Lt. Di Benzina” e lo sfogo di quel sentimento irrazionale, irrefrenabile, che dimora dentro ad ognuno di noi. E’ rabbia che diventa canzone, che diventa “Rock”.

Ho cercato un suono spontaneo, ruvido e tagliente per il testo così corrosivo che avevo scritto. Volevo raccontare la voglia di distruggere tutto per ricominciare, quell’odio doloroso che colpisce

tutti noi, sopraffatti dall’apparire più che dall’essere, sempre in gara a chi ha di più, a chi possiede più bellezza, a chi possiede la vita più invidiabile e costosa.

Ho raccontato un mio disagio, una mia debolezza, con scherzo, con autoironia. La mia incapacità a tenermi stretto le cose e le persone care, la sindrome del distruggo tutto quello che tocco!”