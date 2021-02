Uscirà il 12 marzo il nuovo progetto discografico di Annalisa Nuda10, repack dell’album già uscito lo scorso autunno per Warner Music Italy e disponibile in pre-order dalla mezzanotte del 23 febbraio.

Con un post sui social l’artista savonese ha svelato la tracklist del progetto nel quale non mancano collaborazioni a sorpresa.

Annalisa tornerà sul palco dell’Ariston portando dal 2 al 6 marzo il brano Dieci, scritto insieme a Davide Simonetta, Paolo Antonacci, Jacopo Matteo Luca D’Amico.

Nel disco, oltre ai pezzi contenuti in Nuda, Annalisa ha scelto di inserire anche brani del passato in versione rivisitata. Un esempio è Il Mondo Prima di Te interpretata insieme a Michele Brani. Un duetto che fu portato sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2018.

Nelle 19 tracce altri ospiti sono Alfa, J-Ax, Chadia Rodriguez e…

