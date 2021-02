Sotto la stessa Luna è il nuovo singolo degli Anima, duo formato dai cantautori Umberto Ascione e Stefano Foglia. Il brano segue l’uscita dell’album d’esordio Il mondo dentro e dei due singoli Respiro nel vento e Gravitazione universale.

Il brano, arrangiato dal Maestro Adriano Pennino, nasce dalle emozioni suscitate dal prolungarsi dell’epidemia, con l’intento di comunicare un messaggio di uguaglianza e di solidarietà.

È un invito a mettersi nei panni dell’altro, ad ascoltare di più, a comprendere le sue ragioni e a fare il possibile per aiutarlo. Perché non dobbiamo dimenticare che, in fondo, siamo tutti uguali e abbiamo sempre bisogno gli uni degli altri.

Con un piccolo gesto, nessuna distanza sarà più incolmabile. Infatti basta volgere lo sguardo in alto per ritrovare una visione comune. Lo stesso cielo e la stessa luna che delineano ogni orizzonte a prescindere dalla prospettiva dei singoli, o per riprendere le parole della canzone, “anche se figli in diverse città, con diverse culture e realtà, esiste sempre un noi, non lo dimentichiamo mai”.

ANIMA E FONDAZIONE ANT

Per il messaggio trasmesso, Sotto la stessa luna è stata scelta come colonna sonora di un’importante iniziativa di beneficenza, una grande lotteria on line organizzata in favore della Fondazione ANT Italia Onlus, a cui verrà devoluto l’intero ricavato.

L’iniziativa solidale è partita il primo febbraio sul sito www.lotteriaperant.it ed è stata promossa grazie all’aiuto di molti personaggi del mondo dello spettacolo, della tv e della moda, da Carla Gozzi, Nathalie Caldonazzo, Paolo Stella, Franco Oppini e tanti altri.

Fondazione ANT è la più ampia realtà non profit in Italia per l’assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai pazienti oncologici.