Andrea Vigentini lancia con Mescal il nuovo singolo, “Un giorno semplice”

Andrea Vigentini Un giorno semplice testo e audio del nuovo singolo del cantanutore in forze alla Mescal in uscita oggi, 11 ottobre.

Continua il percorso discografico di Andrea Vigentini, una strada fatta di belle canzoni rilasciate nel corso dei mesi in attesa che il momento sia propizio per raccoglierle in un album.

E così dopo Magari, Come va a finire e il singolo estivo Come l’estate ora è il momento di Un Giorno semplice.

Ecco come Andrea parla del nuovo singolo:

“Un giorno semplice è stata scritta una mattina di Agosto, seduti ad un tavolo in cucina, e descrive una situazione di opaca tranquillità, un’emozione che sfiora l’apatia.

Una specie di armistizio all’interno di un rapporto. Un giorno in cui il tempo sembra cristallizzarsi, dove i ricordi più lontani riescono a raggiungerci, e ci troviamo cullati da una canzone che pensavamo di avere dimenticato.

Un giorno in cui stiamo bene insieme, senza giudizi, rancori, ansie di domani, a ridere per un bellissimo niente e a guardare distrattamente una serie tv, sentendoci stranamente compresi. Felicemente ostaggi.”

Vigentini in parallelo al suo percorso da cantautore continua a portare avanti anche quello da autore. Andrea infatti è tra le penne che hanno firmato Alza la radio, il singolo di Nek lanciato nell’estate che ci siamo appena lasciati alle spalle.

ANDREA VIGENTINI UN GIORNO SEMPLICE TESTO E AUDIO

(Testo e musica: Andrea Vigentini – Andrea Bonomo

Edizioni: Tetoyoshi – Edizioni Curci)

È un pomeriggio sazio e senza nome

di libri che si lasciano a metà

e di clessidre in posa orizzontale

a raccontarci vecchie novità

le canzoni da lontano

strade e portici

che ci ricordano chi siamo

niente è detto già

Per oggi

è un giorno semplice

il tempo non dimentica

neanche una foto di cent’anni fa

è Un giorno semplice

è vederti ancora ridere

è che l’amore ci perdonerà

È un pomeriggio ad aspettar la sera

ad annoiarci bene io e te

il sole cade in mezzo ai tuoi capelli

è bello da non chiedermi perché

Nella piazza dorme un uomo

si sveglia per un tuono

e crede di essere un bambino

quale senso avrà?

Per oggi

è un giorno semplice

il tempo non dimentica

neanche una foto di cent’anni fa

è Un giorno semplice

è vita di domenica

un’esplosione sopra la città

un giorno semplice

è vederti ancora ridere

è che l’amore ci perdonerà

ci perdonerà

Niente da scordare

ne da ricordare

siamo solo qui

felicemente ostaggi

credo sia l’eternità

per oggi

È un giorno semplice

il tempo non dimentica

come una foto di cent’anni fa

è Un giorno semplice

è vederti solo ridere

è che l’amore ci perdonerà