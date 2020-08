Andrea Mingardi diventa trapper con il brano “Lezioni di dialetto”

Lezioni di dialetto è il nuovo brano di Andrea Mingardi, su tutte le piattaforme streaming e download dal 3 agosto 2020. Il singolo segue a Luntàn da Bologna, pubblicato ad aprile scorso e cantato anch’esso in dialetto bolognese.

Luntàn da Bologna era una ballata romantica e nostalgica con cui Mingardi ha raccontato l’emozione di chi non ha potuto vivere la propria città (nella specie, Bologna) per tante settimane a causa delle restrizioni anti-Covid.

Con Lezioni di dialetto il cantautore cambia registro e si cimenta in uno stile inedito: si tratta infatti di un brano trap. La musica è di Maurizio Tirelli. Il testo è scritto dallo stesso Andrea Mingardi. Il proposito del pezzo è di risollevare gli animi mettendo allegria. Ed in effetti, la canzone suona bene e sembra raggiungere il suo obiettivo. Inoltre, come pezzo cantautorale si colloca in una folk zone con la speranza di preservare e tramandare un dialetto bellissimo ed unico come quello bolognese.

Lezioni di dialetto è accompagnato da un videoclip ufficiale, realizzato da Michele Vinci. Potete vederlo qui di seguito.

Andrea Mingardi – Lezioni di dialetto – Video

Con questo nuovo singolo, Andrea Mingardi aggiunge una nuova esperienza musicale – quella di trapper – al suo curriculum da crooner. A questo proposito, di recente, sono state ripubblicati in digitale Mingardi Classic Jazz e Mingardi sings Ray Charles. Queste opere contengono brani scelti dall’ampio catalogo jazz & blues dell’artista, tra cui anche registrazioni live effettuate al Porretta Soul Festival ed Umbria Jazz.