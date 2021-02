Il mondo della musica piange Andrea Lo Vecchio, scomparso a 78 anni a causa del Covid. L’artista è noto per aver firmato numerosi brani, tra cui Luci A San Siro insieme a Roberto Vecchioni.

Andrea Lo Vecchio, cantautore, attore e autore televisivo, nella sua lunga carriera ha avuto la possibilità di esplorare numerosi ambiti culturali, trovando sempre una chiave di lettura critica e personale.

Dopo un esordio come cantautore al Festivalbar 1964 ha proseguito l’attività soprattutto autorale che gli ha permesso di scrivere brani per gli artisti più importanti del panorama italiano. Un approccio musicale curioso che si è esplicitato con la scrittura e la composizione di brani anche molto diversi tra loro.

Il suo primo grande successo è Luci a San Siro, scritto nel 1971 insieme a Roberto Vecchioni. Con il Professore milanese lavora anche al testo di Donna Felicità, successo de I Nuovi Angeli.

Nel 1973 inizia a lavorare con Shel Shapiro, ex componente dei Rokes con cui scrive, tra le altre cose, Tentiamo Ancora ed E poi… per Mina e Help Me per i Dik Dik, brano che per le immagini evocate è ancora oggi considerato un esempio.

Firma nel 1974 insieme a Guido Maria Ferilli la super hit internazionale Rumore, portata al successo da Raffaella Carrà.

Andrea Lo Vecchio è anche autore di Era, canzone con cui Wess e Dori Ghezzi parteciparono all’Eurovision Song Contest del 1975 piazzandosi al terzo posto.

Dal 1978 si concentra anche nella scrittura di sigle musicali di cartoni animati giapponesi. Tra cui Bia, la sfida della magia, Sally sì Sally ma, Gundam, Baldios Judo boy e molte altre.

Nello stesso periodo inizia a lavorare come autore di programmi televisivi di successo tra i quali Canzonissima, Premiatissima, Drive in, Serata d’onore e Furore.

ANDREA LO VECCHIO

L’artista poco prima di morire ha voluto dare una testimonianza della sua sofferenza causata dal Covid.

“Questo covid è veramente brutto: ti allontana da tutto e da tutti , lasciandoti in una solitudine totale. Ormai sono 3 settimane e, a parte i miei familiari , ha scremato gli amici, quei pochi per cui conto ancora qualcosa e che si dimostrano interessati. È lunga, ma ho fatto tante battaglie e sono sicuro che questa la vincerò contro il più grande figlio di pxxxxxx che abbia incontrato.”

Il mondo della musica ha espresso cordoglio per la scomparsa di Andrea Lo Vecchio. Molti gli artisti e gli addetti ai lavori che hanno postato un ricordo sui social.