E’ uscito Vivo (42 Records / Ekleroshock / Hamburger Records), il nuovo singolo di Andrea Laszlo De Simone, una classica ballad italiana accompagnata da un sito web all’interno del quale sono contenute web cam in diretta dalle piazze di tutto il mondo.

“Il mondo è un tipo irrazionale fa come vuole, non dà nessuna spiegazione.”

Il 31 dicembre 2020, dalle 6 del pomeriggio fino alle 6 del mattino del 1 gennaio 2021, è stato pubblicato a sorpresa dai canali di Andrea Laszlo De Simone il link al sito www.vivo2021.tv. Il sito forniva l’ascolto in anteprima della canzone è poi tornato off-line 12 ore dopo senza fornire alcuna spiegazione.

Vivo è una canzone improvvisa e imprevista, consegnata dalle mani di Andrea direttamente al suo pubblico in occasione del passaggio al nuovo anno, come ormai da tradizione.

Il 31 dicembre del 2018 infatti Andrea Laszlo De Simone chiudeva il percorso di Uomo Donna con la pubblicazione a sorpresa del corto d’animazione Sparite tutti. Esattamente un anno dopo pubblicava, in assoluta coerenza con il concept di circolarità del tempo di Immensità, il mediometraggio dell’intera suite.

“Lì mondo è verticale e vai giù

insieme

alla tua tempra morale

che teme di invecchiare

e di dimenticare

come si cambia in fretta.”

ANDREA LASZLO DE SIMONE VIVO

A rappresentare lo spirito e il senso di questa canzone, l’esperienza offerta da www.vivo2021.tv, installazione artistica che raccoglie numerose live-cam sparse per il mondo, da Venezia a Parigi e Las Vegas passando per le spiagge desolate della Thailandia, i treni sotto la neve in Russia, gli orsi polari, i pesci sott’acqua e la terra vista dagli occhi di un astronauta.

Tutto questo in diretta per ogni singolo spettatore con Vivo come colonna sonora.

Una finestra sul mondo, un ritratto dell’umanità cangiante, una piccola esperienza interattiva.

Un dolce inno alla vita che scorre in ogni sua forma nonostante questi tempi bui, nonostante tutto.

“Mi manca il mondo e mi manca poterlo osservare senza la stomachevole narrazione dei media. Non dirò frasi del tipo “aspettando tempi migliori”, perché di vita ce n’è una sola e, anche se so che poteva capitarci un’epoca migliore, nel frattempo… Vivo.”

Così spiega Andrea Laszlo De Simone.

vivo2021.tv è un progetto realizzato da Valerio Bulla e Giulio Liberati. Ha la stessa valenza di un totem messo nel centro di una piazza, solo che questa volta la piazza è quella di Internet, un’opera in evoluzione che ancora una volta conferma Andrea Laszlo De Simone come un artista che non segue altra strategia se non quella di utilizzare la musica e la tecnologia come strumenti al servizio della libertà creativa, giocando con i formati e incrociando metodi di narrazione.