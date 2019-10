Andrea Bocelli Sì Forever è il titolo della nuova versione dell’ultimo album di inediti dell’artista in arrivo nei negozi di dischi in tempo per il Natale 2019.

L’album Sì, edito da Sugar Music, è uscito il 26 ottobre del 2018 a distanza di 14 anni dall’ultimo disco contenenti brani inediti, Andrea, risalente al 2004.

L’album in Italia non ha ottenuto grandissimi riscontri raggiungendo soltanto il traguardo del disco d’oro per un totale di oltre 25.000 copie vendute. Nel resto del mondo Sì ha invece superato quota un milione di copie entrando nella storia come primo album di un artista italiano ad entrare al primo posto delle classifiche di vendita in USA e in Inghilterra.

ANDREA BOCELLI SÌ FOREVER

L’8 novembre Sì tornerà in vendita in una nuova edizione titolata Sì Forever: The Diamond Edition. L’album conterrà due featuring internazionali d’eccezione.

Il primo con Ellie Goulding sulle note del brano Return to love, il secondo con Jennifer Garner, attrice pluri-nominata ai Golden Globe, inserita nel 2005 nella classifica Forbes delle cento celebrità più potenti.

Con la Garner Bocelli duetta sulle note del brano Dormi dormi Lullaby. Ad arricchire la playlist di questa nuova edizione del disco anche tre nuovi brani.

Il primo estratto da Sì Forever: The Diamond Edition, Return to love feat. Ellie Goulding sarà lanciato il 3 ottobre. La Goulding, artista già nominata ai Grammy Award, riguardo a questa collaborazione ha dichiarato:

“È stato davvero un grande onore per me essere cercata da una leggenda come Andrea Bocelli . Per me Andrea ha una delle voci più belle e riconoscibili della nostra generazione. È stato divertente e sorprendente cantare in italiano, una vera gioia“.

Ecco la tracklist del disco: