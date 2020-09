Andrea Bocelli e Mahmood: a RTL Power Hits Estate l’inedito duetto

Si svolgerà questa sera, mercoledì 9 settembre, nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona la serata finale di RTL Power Hits Estate. L’evento decreterà la canzone dell’estate 2020 e assegnerà diversi premi. Durante la serata ci sarà anche un’esibizione inedita, un duetto tra Andrea Bocelli e Mahmood.

Andrea Bocelli si esibirà sul palco di un’Arena deserta cantando il Nessun Dorma, la struggente romanza tratta dalla Turandot di Giacomo Puccini. Una scelta suggestiva e particolarmente evocativa che non potrà che emozionare il pubblico che seguirà l’evento in radio, in televisione o utilizzando la rete.

L’artista toscano che durante l’estate è stato al centro di qualche polemica, riceverà il premio RTL Power Hits nel Mondo. Un riconoscimento che certifica la capacità di Bocelli di essere un vero e proprio ambasciatore della musica italiana al di fuori dei nostri confini.

Durante la prima serata dei Seat Music Awards, Andrea Bocelli si è esibito insieme a Elisa in un’inedita versione di E Più Ti Penso. Un sentito e commosso omaggio a Ennio Morricone, scomparso in questa terribile estate con un brano, tratto dalla colonna sonora di C’Era una Volta in America, composto dal Maestro con il testo di Mogol e Tony Renis, inserito nell’album Cinema del 2015.

ANDREA BOCELLI E MAHMOOD

Sul palco dell’Arena di Verona mercoledì 9 settembre ci sarà un incontro musicale inedito. Andrea Bocelli e Mahmood interpreteranno insieme il brano Perfect Symphony, originariamente proposto dal tenore insieme a Ed Sheeran.

Un momento emozionante e un bel segnale di ripartenza per la musica.

Per Mahmood si tratta di una nuova prova interpretativa dopo aver brillantemente superato un importante esame in occasione della Notte della Taranta. Durante la serata di Melpignano l’artista interpretò magistralmente il brano in arabo Sabri Aleel (ne abbiamo parlato Qui).