Anastasio Tour. A seguito delle ultime disposizioni governative che prevedono la sospensione di eventi e spettacoli fino al 3 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale i concerti del tour nei club di Anastasio, originariamente previsti a partire dal 12 marzo sono rinviati e riprogrammati per ottobre 2020.

Anastasio Tour

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli. È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne.

Le nuove date avranno la seguente riprogrammazione:

2 ottobre | PADOVA HALL

3 ottobre | TRENTO SANBOPOLI

6 ottobre | ROMA SPAZIO ROSSELLINI

7 ottobre | ROMA SPAZIO ROSSELLINI

8 ottobre | NAPOLI DUEL BEAT

16 ottobre | BOLOGNA ESTRAGON

17 ottobre | FIRENZE VIPER (nuova location)

18 ottobre | PERUGIA AFTERLIFE

28 ottobre | VENARIA (TO) TEATRO DELLA CONCORDIA

29 ottobre | MILANO FABRIQUE

La nuova calendarizzazione del tour al momento non prevede il recupero delle date di: Nonantola (Mo), Roncade (Tv) e Senigallia per le quali è possibile richiedere il rimborso.

Per le date di Nonantola e Roncade

Per coloro che hanno acquistato i biglietti presso un punto vendita, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto rivolgendosi agli stessi punti vendita dove i biglietti sono stati acquistati, entro e non oltre il 25 marzo 2020.

Per coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘ritiro nel luogo dell’evento‘, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto indirizzando una comunicazione via email all’indirizzo: ecomm.customerservice@ticketone.it, entro e non oltre il 25 marzo 2020.

Per coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘spedizione tramite corriere espresso‘, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto indirizzando una comunicazione di richiesta con allegati i biglietti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 25 marzo 2020 (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).

Per la data di Senigallia

Per coloro che hanno acquistato i biglietti presso un punto vendita, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto rivolgendosi agli stessi punti vendita dove i biglietti sono stati acquistati, entro e non oltre il 6 aprile 2020.

Per coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘ritiro nel luogo dell’evento‘, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto indirizzando una comunicazione via email all’indirizzo: ecomm.customerservice@ticketone.it, entro e non oltre il 6 aprile 2020.

Per coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘spedizione tramite corriere espresso‘, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto indirizzando una comunicazione di richiesta con allegati i biglietti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 6 aprile 2020 (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).