Anastasio conferenza stampa Sanremo 2020.

Il significato di Rosso di Rabbia è un po’ criptico. C’è una manifesta ironia, se la prende con la spettacolarizzazione delle emozioni.

Andarsi ad arrabbiare sul palco di sanremo, prendersi gli applausi e andarsene è un po’ un paradosso. Si riferisce agli scrocconi di emozioni.

Hai dichiarato che Rosso di Rabbia è una parte di te. Qual è l’altra parte?

E’ una parte di me perché è una sensazione che ho provato sulla mia pelle. Dopo X-Factor l’ho provata. La fine del mondo era un pezzo molto intimo e sentirlo in radio con la gente che si divertiva, mi sono sentito privato di un pezzo di quella intimità. Nel mio disco, se c’è un filo rosso, è essere riflessivo nelle mie canzoni.

Cosa ne pensi del caso Bugo-Morgan. E’ un caso di Rosso di Rabbia?

Ieri sera stavo davanti alla TV a cena con i Pinguini. Ci siamo rimasti tutti di sasso, ma ne so quanto voi. Non mi sento di commentare la vicenda.

Cosa ti fa diventare Rosso di Rabbia?

Non parla di una rabbia verso qualcosa, è un discorso intorno alla rabbia, quello che viene dopo che è poco costruttivo.

Si parla molto dell’importanza dei testi nel rap. Ci devono essere dei limiti su alcuni argomenti?

Ogni scusa è buona oggi per guardare al rap e la maggior parte di quelli che ne parlano, non conosce il rap. Il rap è speciale per la spontaneità dell’autore, è un racconto crudo fuori dai denti. Volerlo limitare, è limitante. Non è un discorso artistico. I testi sono una cosa fondamentale, fanno i 50% di una canzone. I testi possono educare e fare il contrario, ma non possiamo istituire un tribunale che dica qual è buono e quale cattivo, uno deve essere libero di fare anche danni. Lo strumento del Tribunale può scappare di mano.

Avevi detto che il bel canto ci ha scocciato e che ora è l’era di nuove generazioni. E’ vero?

Sì, eccome!

Il bel canto non è che ha scocciato di per sé, ma da solo non basta. All’estero siamo visti come le ugole del mondo, ma in Italia non ce li sentiamo. Il Volo ha un successo strepitoso negli Stati Uniti, ma da noi sono surclassati da rapper che non cantano.

Fin da X-Factor ci hai abituati a grandi successi. Ritieni che la cripticità del tuo testo non ti abbia fatto arrivare a tutti?

Anche questo, ma credo di essere arrivato. Dai riscontri che ho avuto, il mio l’ho fatto. Sono a metà classifica e non mi interessa perché.

Sono molto soddisfatto.

E’ più difficile per te scrivere canzoni su brani consolidati o partire da zero?

Sono due operazioni molto diverse. Ogni volta che mi sono trovato a scrivere su un pezzo d’altri, era perché dovevo farlo, come a X-Factor o nella serata delle cover (l’alternativa di cantarla e basta, non era proponibile). Però mi diverto.

C’è da dire che l’ho sempre fatto su pezzi bellissimi. Però è sempre un doverlo fare, quindi non c’è il tema di ispirazione che invece è importante quando scrivo un pezzo per me.

A fare questo album ci ho messo un anno, perché ho scritto i brani quando volevo e non quando dovevo.

Quello che fai è dettato dalle tue emozioni e vuoi fare? C’è qualcosa che non faresti mai o che sei obbligato a fare?

Chi è qui ha scelto di esserci.

Quello che faccio artisticamente è dettato dal mio volere, mi affido sempre a me stesso. Tutto quello che è visibilità, promo, amplificatori vari è chiaro che ti appoggi all’energia altrui, ma sulla canzone nessuno mi ha mai detto come e cosa fare.

Come definiresti questo Sanremo?

Lo definirei un successo. Prima che iniziasse c’era lo scetticismo, c’erano le polemiche e si preannunciava un disastro, ma poi l’italiano c’è è sul divano che guarda il Festival. E’ un bel festival.

Hai mai provato a trasformare la rabbia in energia positiva?

Rosso di Rabbia parla del tema della rabbia disinnescata perché viene spettacolarizzata. Non penso che la rabbia sia un sentimento positivo, almeno non nel mio caso. E’ sempre stata una maschera che mi portavo dentro. Il mio momento di rabbia è stata l’adolescenza e l’unica cosa di buono che ci ho ricavato sono le mie canzoni.

Penso che sia un sentimento deleterio che fa male alla salute.

L’album?

E’ uscito 2 giorni fa e sono soddisfatto. Ho voluto scriverlo, nessuno mi ha forzato e sento me stesso in ogni canzone. Ci sono molte sonorità. Ho giocato.

Riguardo al bel canto. Hai scelto di duettare con la PFM cantando Spalle al muro. Mi sarei aspettato un duetto con un altro rapper per fare qualcosa di più attuale in base a quello che hai detto sul bel canto.

La PFM è un gruppo immortale, la loro produzione non invecchia. Il discorso sul bel canto è più sulla musica leggera che trovo pesante. La PFM non ha mai fatto musica leggera, loro con la musica giocano e continuano a fare musica con entusiasmo. Se ho l’opportunità di collaborare con loro, sono al settimo cielo. Ho stretto un bellissimo rapporto. La musica fatta bene non invecchia.

Il pezzo di Renato Zero non è invecchiato. La mia versione è un’altra cosa rispetto all’originale, Renato Zero l’ha fatto suo con un’interpretazione teatrale che io non avrei mai potuto replicare.

Non cerco il confronto con l’originale, perché avrei perso a prescindere.

La scelta delle parole nasce a fiume o c’è studio? Quanto ci metti a scrivere un brano?

Il processo funziona così: mi metto una base in cuffia e aspetto che mi arrivi il primo pezzo della canzone che funziona da innesco. Il resto viene da sé.

Le parole le scelgo bene, perché non esistono sinonimi, cambiano sfumatura di significato. Di solito la prima stesura è quella quasi definitivo.

Che musica ascolti che ti coinvolge tanto?

Mi lascio molto trasportare e credo che l’abbandono alla musica sia un grande lusso. Capita sia con la mia, sia con la musica d’altri, soprattutto con la musica strumentale.

Il rap è un’altra cosa, mi tiene concentrato ma non permette l’abbandono. Richiede concentrazione e di metabolizzare i testi.

Il carattere misterioso che ci smuove qualcosa nell’anima, lo cerco nella musica strumentale. Ultimamente l’ho trovato in James Holden.