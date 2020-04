Amici XIX° edizione. La vincitrice è Gaia! Secondo Javier

Amici 19 vincitrice. Dopo una gara combattuta e con un risultato incerto fino alle ultime battute, Gaia ha conquistato la vittoria nella finale di Amici 2020 trasmessa in diretta su Canale 5 senza pubblico, in un’atmosfera irreale, ma ormai consueta.

Una vittoria da un certo punto di vista annunciata, ma che a un certo punto è sembrata in discussione.

Tra i cantanti si giocavano la vittoria Gaia e Giulia, mentre tra i ballerini in gioco c’erano Javier e Nicolai.

La giuria composta da Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Alessia Marcuzzi.

AMICI 19 VINCITORE – IL RESOCONTO DELLA FINALE

“Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.”

Così Maria introduce la finale e presenta i finalisti: Giulia, Nicolai, Javier e Gaia.

“Benvenuti alla vostra finale!”

Maria parla e ripercorre la strada che li ha portato fino alla finalissima elencando pregi e difetti dei quattro finalisti.

“Nella vita non conta vincere Amici, ma conta vincere le proprie paure e guardarsi intorno.”

Sul Led viene mostrato il premio, la Coppa di Amici che il vincitore si porterà a casa. A presentarla il vincitore della scorsa edizione Alberto Urso.

“Al di là di chi avrebbe vinto era una grande festa. Mi auguro che questa coppa sia il simbolo di un cambiamento per tutti. Una vittoria che verrà per tutti. Un grazie a te Maria che come una mamma ci permetti di realizzare i nostri sogni.”

Sulle note di Un Senso di Vasco Rossi cantano Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Alessandra Amoroso, Irama, Emma, Enrico Nigiotti, Michele Bravi, Annalisa, Alberto Urso, Fabrizio Moro, Giordana Angi,

Sul palco Stash canta Il Mondo di Jimmy Fontana con Gaia e Giulia. Una coreografia spettacolare e emozionante di Giuliano Peparini.

Rudy Zerbi esalta i due momenti di show:

“Un gran momento di musica e di ballo”

LA PRIMA SFIDA

Chi sarà eliminato? 50% VAR e 50% televoto. I proventi del televoto saranno interamente devoluti a favore della Protezione Civile Italiana.

Prima esibizione: Gaia che canta Because The Night.

La stampa:

Alessandro Ferrucci – Il Fatto Quotidiano:

“Lei è bravissima e racconta un percorso di coraggio. Ci vuole passione e ossessione. Esce fuori l’essenza dell’artista.”

Andrea Laffranchi – Il Corriere della Sera

“Mi è piaciuta moltissimo questa esibizione”

Gaia al momento è prima.

Seconda esibizione Javier. Coreografia metropolitana con sullo sfondo i cubi con la scritta LOVE.

Andrea Conti – Il Fatto Quotidiano.it

“Guardarti ballare è come assistere a un concerto rock. Sei il Joker della danza moderna. Concentrati sulla tua forza”

Javier al televoto è per ora terzo.

Terza esibizione: Giulia

La prima a parlare dallo studio è Anna Pettinelli:

“Io dico le cose con il cuore. Tu puoi solo migliorare. Tanto tanto tanto”

Paolo Giordano – Il Giornale

“Giulia è stata potentissima, ma un po’ fuori fuoco. Non convincente.” La risposta di Giulia: “Il pezzo parla che sono stata colpita dalla felicità. Ero felice mentre cantavo. Mi dispiace se non è stato così”

Luca Dondoni – La Stampa

“Sono d’accordo con Paolo. Questa canzone è stata troppo urlata. Non viene fuori il personaggio che tu sei. Questo brano non era adatto a te.”

Rudy Zerbi dissente:

“L’ha fatta in modo non imitativo. Sono contento che al contrario di quello che dicono. Sei stata brava.”

Federico Valacepre – Il Mattino

“Pensavo che la canzone non fosse per lei. Su quella rabbia – non rabbia funzionava.”

Quarta esibizione: Nicolai con una danza delicata, suadente

Anna Lupini – Tv Zap

“Ho apprezzato l’esibizione e la sua capacità espressiva. La gara tra lui e Javier è stata emozionante. Sono riusciti ad animare l’edizione nonostante l’assenza del pubblico.”

Comparata di canto. Prova voluta da Stash su brani di Aretha Franklin.

Gaia e Giulia cantano I Say a Little Prayer, Chains of Fool, Respect,

Stash:

“Si sono concentrate più sulla comunicazione che sulla tecnica, che non è mai un obiettivo se non in studio.”

Gabry Ponte:

“La regina del soul sarebbe orgogliosa!”.

Comparata di ballo.

Coreografia sul brano Dans le port d’Amsterdam.

Vanessa:

“E’ la prima volta che guardavo solo Javier e Nicolai. Eccezionali.”

Chiuso il televoto.

La classifica del televoto:

Giulia Gaia Javier Nicolai

Alessia Marcuzzi:

“E’ terribile. Sono veramente forti tutti e 4.”

Gaia:

“Stamattina mi sono svegliata serena e felice. Sono qua ed è già una vittoria.”

Giulia:

“Non credevo di arrivare in finale. E’ stata una festa settimana scorsa. Questi giorni sono stata serena.”

Javier:

“Essere qua è una vittoria.”

Nicolai:

“Sono grato a Maria, Giuliano e Alberto.”

La classifica del Var:

Gaia Javier Giulia Nicolai

Nicolai è il primo eliminato della finale e dice:

“Grazie a tutti.”

Tutti si alzano per salutare Nicolai tranne Alessandra Celentano e Maria dice:

“Lo trovo poco educato. I comportamenti hanno un senso.”

Alessandra risponde:

“Io non mi alzo con nessuno. Alzarsi in piedi non è un senso di rispetto.”

LA SECONDA SFIDA

Televoto e giuria.

Gaia si esibisce per prima. Il suo brano lo stanno passando R101 e RTL 102.5, mentre Radio Deejay e RDS no (frecciata a Rudy Zerbi e ad Anna Pettinelli).

Gabry Ponte:

“Wow! Ci hai portati a Broadway!”

Francesco Raiola – Funpage

“La cosa bella di Gaia ha un’idea anche nell’album. Sa dove vuole andare e cosa vuole fare. Lo si vede anche dalle persone che ha attorno. E’ interessante. Non è stata la sua migliore esibizione, ma va beh.”

Francesco Foderà – Metro

“Bentornato alla musica in portoghese in Italia. Canzoni che in passato hanno fatto il botto in radio. Complimenti Gaia.”

Javier, vincitore del circuito della danza (50’000 euro), balla sulle note dissacranti di Hallelujah di Reuben and the Dark. Una coreografia sulla vita che ci espone a dure battaglie. Il male si nasconde e si presenta sotto mille forme. Solo combattendo e rialzandoci il bene vincerà sul male.

Javier:

“Grazie a tutti e scusate se mi innervosisco.”

Alessia Marcuzzi:

“Javier è molto bello! Ha un viso da attore di Hollywood!”

Vanesa Incontrada:

“Nel tuo viso hai consapevolezza.”

Il vincitore andrà in finale e gli altri due andranno al ballottaggio per l’altro posto in finale.

Al momento Gaia è prima al televoto, mentre Javier è terzo.

Giulia canta il suo singolo Va Tutto Bene.

“Voglio ringraziare tantissimo Giuliano. Ha dato un’immagine a una mia canzone. Un’emozione.”

Filippo Ferrari – Rolling Stones.it

“Da domani bisognerà mettere questo impegno nella vita di tutti i giorni. Concentratevi sulle canzoni. Sono queste che fanno la differenza.”

Antonella Nesi – Adnkronos

“Mi sembra una gran bella finale. Passano con grande facilità a brani di diverse atmosfere. E’ difficile da trovare questo aspetto in artisti così giovani.”

Comparata di canto. Prova di identità – interpretazione. Stash spiega che La Sera dei Miracoli di Lucio Dalla e Another Love di Tom Odell.

“Su questa distanza ognuna di loro dovrà tirare fuori la propria identità.”

Massimiliano Longo – All Music Italia

“Mi sono piaciute entrambe per motivi diversi. Ho visto Giulia in un locale a cantare. Giulia non è troppo carica. Dipende dalle canzoni. Artisti come Cocciante hanno costruito la carriera sulla carica. Deve scegliere bene le canzoni.”

Stefano Fisico – Billboard Italia

“Stash voleva che ci fosse della personalità. Giulia e Gaia hanno due percorsi diversi. Giulia è centrata sulla parte italiana. Avrà un futuro roseo. Sulla parte internazionale Gaia è più sul pezzo. In queste settimane sono cresciute molto.”

Gianni Sibilla – Rockol

“Secondo me l’obiettivo è avere un’identità fuori di qua. Gaia ce l’ha”

Renato Tortarolo – Il Secolo XIX

“Non sono d’accordo su nulla. La paura non è un valore. Non c’è la cattiveria che aveva Aretha Franklin. Gaia è più brava di Giulia come Javier è più bravo di Nicolai. Ma non c’è cattiveria. Per fare questo mestiere ci vuole. Fosse per me non premierei nessuno. Gaia, poi, ha un look che è indecifrabile.”

Risponde Anna Pettinelli:

“Guardate che gnocca! Gaia è vestita benissimo!”

Stash difende la scelta

“La cattiveria, che a Napoli chiamiamo cazzimma, non si può rappresentare con Aretha Franklin.

Alessia Marcuzzi:

“Noi stiamo assistendo a un momento di musica. Non ce ne frega nulla se Aretha Franklin era cattiva o meno. Dobbiamo vivere un momento di leggerezza. Menomale che c’è Amici.”

Javier si esibisce in pezzo con sottofondo arabeggiante.

Javier al televoto è ancora terzo.

Davide Maggio:

“Se mi avessi chiesto una o due settimane fa chi avrei voluto veder vincere Amici, avrei risposto Javier. Non mi è piaciuto come lui e Nicolai si sono comportati nei giorni scorsi. Mi è sembrata una scelta furba, ma falsa.”

Javier risponde:

“Non sono una persona rancorosa. C’è stato un momento in cui Nicolai si è comportato male con me, poi in queste ultime due settimane abbiamo parlato giorno e notte. Lui è un ragazzo come me, non è cattivo. Non è stato un comportamento falso.”

Andrea Amato – Tv Zoom

“Mi ricordo di Javier quando è stato salvato dai professori dopo le sue intemperanze. Non avrei scommesso sulla sua tenuta emotiva. Le sue doti erano evidenti, ma il suo carattere è il punto debole. Questo programma gli è servito per migliorare la sua arte e per diventare più uomo.”

Gaia canta L’Emozione non ha voce, scelta perché la giovanissima artista fatica a esprimere le sue emozioni più intime.

Marco Mangiarotti – QN

“Gaia a modo suo porta le canzoni sotto la sua pelle. Giulia porta cuore e voce nei suoi brani, mentre tende ad appiattirsi sulle cover che interprete. Gaia è una piccola grande interprete.”

Andrea Laffranchi – Il Corriere della Sera

“Sono d’accoro con Mangiarotti. Gaia è sempre una sorpresa. Ogni volta mette qualcosa di diverso. Giulia è brava, ma più prevedibile.”

Javier balla sulle note di C’è Tempo di Ivano Fossati.

Fabrizio Biasin – Libero Quotidiano

“Eccezionale. Se non avessi il pigiama sotto mi alzerei ad applaudire.”

Carmen Guadalaxara – Il Tempo

“Non vedo la conflittualità tra Javier e Nicolai. Sono due ragazzi che sono cresciuti moltissimo. Sono riusciti a portare quello che stasera stiamo vedendo in scena.”

Mario Manca – Vanityfair.it

“E’ bello quando un ballerino riesce a calarsi nel quadro che interpreta. Ha imparato che nella vita la perfezione non esiste, ma che si può cadere e ci si può rialzare.”

Giulia canta Bella Senz’Anima di Riccardo Cocciante.

Luca Dondoni – La Stampa

“Giulia anche in questo caso ha sofferto nell’attacco della canzone. Mi dispiace, ma Gaia è meglio.”

Domenico Catagnano – TGCOM24

“La passionalità di Giulia la valorizza. Gaia mi emoziona meno. Nei duetti danno il meglio. I difetti si compensano.”

Rita Vecchio – Leggo

“Giulia non è stata perfetta dall’inizio alla fine. In questa canzone Giula è riuscita a togliersi di dosso l’emozione. Lei è consapevole del fatto che fuori dalla scuola deve studiare e perfezionarsi. E’ cresciuta, ma non abbastanza.”

Gaia canta Can’t Help Fallin’ in Love di Elvis.

Alessia Marcuzzi:

“Pensavo fosse troppo lento per lei, invece è stata eccezionale.”

Gabry Ponte:

“La cosa bella di Gaia è che trova sempre la sua dimensione. Devi conservare il tuo DNA di cantante.”

Javier si esibisce in una variazione molto virtuosa.

Dopo la pubblicità Giulia canta Nietzsche.

“E’ un pezzo molto importante per me.”

Ilaria Ravarino – Il Messaggero

“Finalmente scopro Giulia. Questa canzone l’ho sentita. Lei è sincera, autentica, cattiva con sé stessa.”

Federico Vacalepre – Il Mattino

“Nelle cover le ragazze non mi hanno convinto. Si questo brano lei è fuoco. Riesce a tirare fuori la sua rabbia. Forse non ha ancora il repertorio giusto.”

Giulia:

“E’ normale che si può cadere nel confronto in una cover. Mi fa male quando mi dicono che non ho trovato la mia identità. So di non essere vicina al cantante di origine. Mi dispiace che questo lavoro non mi venga riconosciuto.”

Rudy Zerbi:

“Nei suoi brani c’è rabbia. Una rabbia diversa da quella che gli adulti conoscono. Ti ho trovato misurata in ogni pezzo.”

Entrano Al Bano e Romina Power.

Il cantautore di Cellino San Marco afferma:

“Uno entra studente e ne esce professore. Ragazzi fantastici ed è un peccato per quelli che sono andati via. Complimenti per quello che hai fatto.”

In attesa del verdetto è il momento del gioco Quanto Mi Conosci con Al Bano e Romina Power con vittima Rudy Zerbi.

E’ il momento del verdetto, proprio mentre Javier annuncia che darà 15’000 euro del suo premio a Nicolai.

Alessia Marcuzzi:

“E’ un giudizio un po’ diverso rispetto alle altre sere. E’ difficile, ma so chi vorrei vincesse.” Gabry Ponte:

“Sono contento che siate tutti e tre qua. Il mio giudizio sul vincitore è cambiato durante la puntata.” Vanessa incontrada:

“La scelta deve essere molto chiara. Il parere della stampa e del web non mi hanno condizionato.”

La classifica di televoto e giuria:

1 – Gaia… accede alla finale

IL BALLOTTAGGIO

Giulia e Javier al ballottaggio. 2 prove ciascuno.

Inizia Giulia con Caruso.

Valentina Innocenti – La Presse

“A me Giulia piace molto. In questo brano ha tirato fuori il massimo.”

Renato Franco – Il Corriere della Sera

“Ballerino contro cantante è un po’ strano. Credo meriti di andare in finale Javier. E’ più bravo.”

Francesco Raiola – Fanpage

“Stasera ho visto Giulia un po’ strana. E’ come se non sapessi se lei vuole inseguire un percorso mainstream e indie. Dovresti cominciare a capire dove vuoi andare. Anche ascoltando l’album si capisce che vuoi far ascoltare tante cose, anche se il rischio è che si perda qualcosa.”

Giulia

“Mi fa male sentire queste parole. Sentirmi dire che non ho un’identità mi ferisce. Ho tutta la vita davanti per scoprirmi ogni giorno. Sono consapevole di quello che canto e quando lo canto. Non so ancora chi sono, ma quando canto si.”

A difesa di Giulia si schiera Rudy:

“Questo è un modo per crescere. Giulia ha seguito un percorso coerente e con stile nonostante la giovane età.”

Alessandro Ferrucci – Il fatto Quotidiano

“Le auguro di capire chi è più avanti. Di avere pazienza.”

Rudy:

“E’ vero, ma questo non significa non avere un’identità”

Javier si esibisce su Basta Così dei Negramaro ed Elisa.

Stash:

“E’ impressionante la potenzialità di questi ragazzi e anche di Giuliano Peparini.”

Cinzia Marongiu – Tiscali.it

“Penso che Javier debba andare in finalissima. Mi piace il suo essere contraddittorio e ribelle. Ha una cattiveria e un’incoscienza che gli permettono di prendersi la scena. Fa delle cose incredibili con molta facilità. Mi piace il suo non nascondersi.”

Poi Cinzia chiede se Javier ha una dedica:

“Questo premio lo dedico alla mia mamma e sto aspettando per poterla chiamare e dirglielo.”

Si torna alla gara. Giulia canta un suo pezzo Domeniche di Maggio.

Federico Vacalepre – Il Mattino

“Bisogna lasciare Giulia correre libera. Questa scuola non è il luogo dove scegliere. Lo farà con il tempo.”

Claudia Fascia – Ansa

“Mi sembri provata da quello che ti hanno detto i colleghi. Credici. Senza il pubblico è strano. Tutto molto diverso dal solito.”

Giulia:

“All’inizio è stato strano non avere il pubblico. Eravamo confusi. Esibirci senza pubblico era come se mancasse l’energia e il calore del pubblico. Chiunque si esibisce lo fa per donare la propria arte. Poi con il passare delle puntate ci siamo abituati e abbiamo imparato a donarci comunque. Questa dimensione ci fa confrontare ancora di più con noi stessi. Difficile, ma importante.”

E’ il momento di Javier con un brano tratto dal Don Chisciotte.

Gaia:

“Artisticamente Giulia e Javier sono fortissimi ed entrambi meriterebbero la finalissima. Vorrei una finale al femminile, anche per la forza che Giulia che ha messo durante il percorso. Javier è un artista incredibile. Credo che premieranno lui.”

Accede alla finalissima Javier.

Così commenta Giulia visibilmente commossa:

“Sto bene. Sono dispiaciuta perchè ho sempre creduto tanto in me stessa e invece qui ho imparato a mettermi in discussione. Sono state messe in discussione alcune peculiarità del mio percorso. Sono cresciuta. Io amo la mia musica. Spero che un giorno possa arrivare a tante più persone possibili. Sono stata prima per cinque mesi. Grazie ad Amici per avermi fatto conoscere.”

Maria, poi, parla delle critiche e di quanto fa male riceverle:

“Il consenso unanime non esiste. Sono fiera del percorso che hai fatto.”

LA FINALISSIMA

Quando sono le 00:44… via al televoto!

Gaia canta Coco Chanel.

“Sono riuscita a raccontarmi e farmi conoscere a piccoli passi.”

Il televoto (con le carte…) per ora premia Javier.

Alessia Marcuzzi:

“Mi fa impazzire il fatto che lei sia una ragazza bella, ma goffa. Quando la vedi cantare è sexy e dimostra di essere versatile. Una vera queen!”

Javier danza sulle note di Jam di Michael Jackson.

“Questa coreografia è molto, molto difficile. Per un ballerino di danza classica non è facile fare hip hop. A me piace fare altro. Durante le prove abbiamo fatto tanti quadri e questo lo mettevo sempre per ultimo.”

Gaia canta Knoking on Heaven’s Door.

“Bussare alle porte del paradiso… è proprio quello che sto facendo ora.”

Renato Tortarolo – Il Secolo XIX

“Gaia, questa è una canzone che va cantata in modo diverso. Ma… non ascoltare nulla di quello che ti hanno detto stasera.”

Gaia

“Ho cercato di reinterpretare il dolore a mio modo.”

Andrea Laffranchi – Il Corriere della Sera

“Il brano è stato interpretato da molti artisti e non sempre c’è stato quel dolore dell’originale. Gaia mi è piaciuta, anche se meno rispetto ad altri pezzi. In questo caso era difficile portare dietro se un peso come quello di questo brano.”

Anna Pettinelli:

“Per me l’ha cantata bene! Prendetela come l’ha interpretata Gaia, distante dalle altre interpretazioni!”

Javier si esibisce in una variazione molto complicata, denominata Fiamme di Parigi. Per interpretarlo al meglio ci vuole tecnica e presenza scenica.

Il ballerino ha male alle gambe e non ha paura di mostrarlo.

Gaia ora canta Da Ya Think U’m Sexy? di Rod Stewart.

Luca Dondoni – La Stampa

“Sottolineo che Gaia merita molto. Questa interpretazione sottolinea il brano. Giulia ha fatto un grande anno, ma non deve sentirsi menomata dall’essere stata eliminata. E’ una gara e Giulia è stata un po’ meno di Gaia.”

Javier balla sulle note di Penso Positivo di Jovanotti in una coreografia coloratissima.

Chi vincerà? Ecco il parere della stampa

Davide Maggio

“Tifo Gaia”

Andrea Amato – Tv Zoom

“Javier perchè mi ha sorpreso e perchè sta ballando da ore. Dimostra professionalità”

Andrea Conti – ilfattoquotidiano.it

“E’ difficile… Sicuramente Javier.”

Cinzia Marongiu – Tiscali.it

“Javier perchè è un fuoriclasse. Gaia è

Stefano Fisico – Billboard

“Assolutamente Gaia”

Massimiliano Longo – All Music Italia

“Gaia. Emotivamente serve più a lei. E poi… sono sei anni che non vince una donna.”

Francesco Foderà – Metro

“Entrambi hanno trasmesso emozioni, ma il mio voto va a Gaia.”

Gaia canta Tu Non Mi Basti Mai di Lucio Dalla.

Altra prova impegnativo per Javier, ormai molto provato fisicamente. Si esibisce su Les bourgeois di Jacques Brel.

Maria:

“Volete fare un altro pezzo o volete chiudere?”

La scaletta prevederebbe tre canzoni e tre balli, ma visto l’orario (01:16) si decide di fare un ultimo ballo e un ultimo brano.

Dopo la pubblicità Gaia canta Fucsia.

L’ultima esibizione dell’edizione 2019-2020 è di Javier. Si tratta di una intensa esibizione sulle note di Il bacio sulla bocca di Ivano Fossati.

Stop al televoto!

I PREMI

Rientrano in studio Giulia e Nicolai.

Giulia e Luca Dondoni si chiariscono:

“Credo che tu abbia ancora del tempo per crescere.” “Le mie erano lacrime di tante emozioni accumulate nel tempo. Ho lavorato tantissimo su di me. Non credo che lei sia stato aggressivo. Ben vengano le critiche costruttive. Sono contenta così.”

Entra Giuliano Peparini con il trofeo per la danza e ringrazia tutti coloro che hanno collaborato al programma.

“Questa sera vorrei fare un pensiero per la persone più anziane. Ci sembrano le persone più forti, ma il realtà sono le più fragili. Vorrei dedicare a mio papà e a mia mamma il mio lavoro.” “Javier e Nicolai hanno caratteri fortissimi. Nel serale ho apprezzato moltissimo lavorare con loro. Verrò ad applaudirvi anche in futuro.”

Il Premio Tim Music (20’000 euro) va a Gaia per il brano Coco Chanel.

Il Premio Tim della Critica (50’000 euro) viene assegnato a Javier.

Il Premio Marlù (7’000 euro) è per tutti e 4 i finalisti.

“Abbiate cura della vostra arte e continuate a credere nei sogni”

chi ha vinto amici 19?

La diciannovesima edizione di Amici è vinta da… Gaia!

“Grazie! Grazie! Mi avete dato la possibilità di riprovarci! Grazie! Grazie!”

Queste le prime parole di una commossa Gaia dopo la sua proclamazione come vincitrice della diciannovesima edizione di Amici.