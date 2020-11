Amici di Maria De Filippi pagelle puntata 21 novembre 2020.

Dopo la formazione della classe di Amici 20 (trovate qui dettagli e le schede dei nuovi cantanti) è ora di entrare nel vivo della parte pomeridiana del programma. E da oggi All Music Italia parte con le pagelle delle esibizioni dei ragazzi oltre che con il resoconto della puntata.

Maria De Filippi entra in studio e presenta i tre ballerini seguiti dalla nuova prof., Lorella Cuccarini. Rosa si esibisce sul un medley delle hit lanciate proprio dalla Cuccarini: Sugar sugar, Liberi liberi, La notte vola.

Dopo un’esibizione di Francesca, professionista appena tornata, inizia la ballerina Martina. sulle note di Liberian Girl di Michael Jackson. Obbiettivo lavorare per traghettare la ragazza anche su altri stili. E la Cuccarini a decidere se la ragazza può rimanere, e Lorella vota per farla restare dandole un 7.

Tocca al cantante Evandro di Rudy Zerbi (qui la scheda del ragazzo). Gli viene mostrato prima dell’esibizione un filmato in cui i compagni lo giudicano il meno pronto. Si deve esibire in Destra sinistra di Giorgio Gaber. Per la Pettinelli non merita il banco ma Zerbi lo difende ridandogli la maglia.

Tocca alla ballerina Giulia sulle note di Maleducata di Achille Lauro. La Pettinelli decide di farla rimanere.

La seconda cantante ad esibirsi è Arianna seguita da Zerbi (qui la sua scheda) si esibisce su scelta di Rudy con Rondini al guinzaglio di Ultimo. Non riesce a convincere del tutto il suo professore che le chiede di ascoltare anche La tua ragazza sempre di Irene Grandi. Rudy decide di confermarla anche se sottolinea che c’è da lavorare tanto.

Tocca al ballerino Samuele seguito da Veronica Peparini. La professoressa ha scelto la musica e il ragazzo ha preparato una coreografia che parla di narcolessia, la malattia di chi rischia di addormentarsi in qualsiasi momento e situazione. Il brano è Drop the game di Flume & Chet Faker.

Banco confermato per il ragazzo che riceve un nove ma qualche critica da Alessandra Celentano che pensa che dopo averlo visto quattro volte l’interesse nei suoi confronti potrebbe sparire. Per questo Samuele deve improvvisare su due canzoni diverse in cui esprimere prima la gioia, poi la rabbia. Per il primo stato d’animo parte Sugar dei Maroon 5, per il secondo Human di Rag’n’Bone Man.

Tocca a Sangiovanni (qui la sua scheda) Per lui e altri due ragazzi c’è l’inedito. Saranno presenti Massimiliano Montefusco di RDS 100% grandi successi e Daniela Cappelletti di Radio Italia. Loro dovranno decidere se sono disposti a trasmettere in radio i pezzi dei ragazzi. Questo fornirà importanti segnali anche ai professori.

Per RDS il brano, Gucci bag (qui il testo) non rientra, sopratutto per il testo del ritornello, nella linea editoriale della radio. Per Radio Italia la necessità di comunicare arriva chiara e netta e non si sente di escludere la possibilità di trasmetterla.

Rudy Zerbi gli riconsegna la maglia.

Tocca all’unico allievo della Pettinelli, Aka7even (di cui abbiamo parlato qui, mentre qui trovate la sua scheda). Per Radio Italia l’inedito Yellow è più in linea con Radio Italia. Per RDS potrebbe andare sulla loro programmazione giovane, RDS NEXT.

Tocca a Raffaele Renda seguito di Arisa (qui la scheda). Il brano è Sole alla finestra. Il brano risulta in linea con Radio Italia. Per RDS il testo è positivo ma la difficoltà sta nella scelta dei brani su 50/60 brani settimanali e quindi per ora è un no.

Tutti e tre i ragazzi mantengono la maglia anche se Sangiovanni rimane un po’ male per il commento di RDS.

Tocca al ballerino Riccardo che balla sulle note di Per sentirmi vivo di Fasma. Per la Cuccarini può rimanere mentre la Celentano lo avrebbe fatto uscire.

Leonardo Lamacchia seguito da Zerbi, canta Tu non mi basti mai di Lucio Dalla. La Pettinelli non si emoziona ma Rudy conferma il banco.

Sempre seguito da Rudy c’è Esa. Canta Impossible.

Tocca alla ballerina Rosa che balla sulle note di una hit di Liberato. La Cuccarini la conferma mentre per la Celentano è mediocre.

È la volta di Giulio (qui la scheda) seguito da Arisa che canta Can’t stop the feeling. L’esibizione andrà in onda nella puntata di lunedì.

Clicca su continua per le pagelle.