Amici di Maria De Filippi puntata 16 gennaio 2021, resoconto.

La puntata inizia con Tecla, cantante e attrice, pronta a interpretare Nada in una fiction di Rai1 e che presenta il nuovo singolo L’Urlo di Munch uscito questa settimana per Baraonda (qui maggiori informazioni sul suo brano).

Iniziano ad esibirsi i ragazzi e, questa settimana, ha diritto ad un’esibizione in più grazie a Tim, il ballerino Alessandro.

Amici di Maria De Filippi puntata 16 gennaio

La puntata questa settimana è in diretta in quanto verrà mostrata la classifica del televoto con 8 posizioni a cui verrà sommata la classifica delle dirette Instagram avvenute in settimana (primo in questa classifica Sangiovanni, ultimo Leonardo che quindi, questa settimana non potrà cantare un inedito).

I primi sei che andranno nel verde avranno il loro nuovo inedito sulle piattaforme digitali (il primo due giorni prima degli altri), mentre gli ultimi due no. Alla gara non partecipa Ibla essendo appena entrata (ma il suo inedito uscirà comunque).

Primo ad esibirsi è Aka 7even, allievo di Anna Pettinelli, con Yellow (qui il testo). In classifica del televoto risulta quinto.

Esa canta per la prima volta il suo inedito, Dimmi. Per lui secondo posto (qui il testo del brano).

Quarto posto invece per Raffaele con Il sole alle finestre (qui testo).

Segue con Guacamole (qui il testo) Evandro che in classifica è al sesto posto.

Arriva il momento di Arianna. Il suo inedito si chiama L’Amore davvero (qui testo). Dure critiche da parte di Rudy e Anna Pettinelli ma Arisa la difende a spada tratta. Per Rudy la canzone non è adatta alla ragazza. La ragazza è ottava, ovvero ultima.

Enula presenta il suo inedito, Auricolari (qui il testo) nella nuova versione prodotta da Frenetik & Orang3. La ragazza è settima in classifica.

Tocca a Deddy con Parole a caso prodotta da Michele Canova. Deddy è terzo.

È il momento di quello che, al momento, è l’allievo più amato di questa edizione… Sangiovanni. Canta Lady prodotta da Zef (qui il testo). Il ragazzo si classifica primo.

Nella classifica finale Deddy sale al secondo posto ed Esa scende al terzo. Il primo, Sangiovanni, avrà l’inedito da martedì, due giorni prima degli altri, su tutte le piattaforme.

Gli ultimi due non pubblicheranno per il momento. Ecco la classifica finale:

Sangiovanni – Lady Deddy – Parole a caso Esa – Dimmi Raffaele Aka7even Enula – Auricolari Evandro – Guacamole Arianna – L’Amore davvero

Quindi non pubblicheranno Evandro e Arianna.

La puntata continua e si passa al ballo con l’esibizione di Rosa. A seguire viene mandata in onda una discussione tra Alessandra Celentano e la professionista Elena D’Amario con la prima che caccia dalla sala quest’ultima.

In puntata arrivano Emma e Alessandra Amoroso che presentano per la prima volta il loro singolo Pezzo di cuore.

Riprendono le esibizioni, Tommaso è il prossimo ballerino ad esibirsi. La puntata continuerà durante il daytime.