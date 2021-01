Amici di Maria De Filippi puntata 23 gennaio.

La puntata inizia con Michele Bravi che presenta il nuovo singolo, Mantieni il bacio (qui il testo). Finita l’esibizione il ballerino Samuele racconta che Il Diario degli errori è stata la canzone che lo ha fatto scegliere la strada della danza.

La puntata inizia proprio con il ballerino Samuele sulle note di Dynamite dei BTS. La Peparini gli da un 8.

Segue un’altra ballerina, Martina che si esibisce sul numero di un musical. Alessandra Celentano contesta che un musical cantato in playback non è una cosa per lei concepibile.

Arriva il momento dei cantanti… arriva il direttore artistico di Radio Deejay, Linus, che ha avuto tutti gli inediti dei ragazzi ma ha scelto di ascoltare quelli di Enula e Sangiovanni.

Inizia Sangiovanni con Lady (qui il testo), Enula propone Auricolari (qui). Linus è molto divertito dalla canzone del ragazzo che esprime per lui energia positiva. Su Enula trova affascinante la sua imprevedibilità.

Si ritorna al ballo con Giulia che balla su Un po’ di più di Claudio Baglioni.

Vengono fatti scendere Evandro, Arianna e Leonardo. Secondo Rudy quest’anno i cantanti sono stati mesi davanti a pareri importanti, dai produttori alle radio. Per questo, sui tre che non hanno potuto pubblicare il proprio inedito, c’è da rimettere tutto in discussione.

Una sfida a tre con il televoto a tre. Una volta individuato l’ultimo bisognerà prendere una conclusione e una decisione responsabile.