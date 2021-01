Amici di Maria De Filippi. Domani, 16 gennaio, Maria De Filippi con i suoi ragazzi del talent show Amici monopolizzerà praticamente la prima rete Mediaset, Canale 5.

Innanzitutto, come ogni sabato, alle ore 14.10 andrà in onda un nuovo appuntamento con il pomeridiano di Amici che, oltre a presentare nuovi inediti per i ragazzi di questa ventesima edizione, ospiterà anche Tecla Insolia, seconda classificata tra le nuove proposte del Festival di Sanremo 2020, fresca del lancio del nuovo singolo, L’urlo di Munch con l’etichetta di Rtl 102.5, Baraonda (vedi qui).

Ma il momento più atteso sarà quello che vedrà il ritorno delle due vincitrici più certificate della storia del programma… Alessandra Amoroso e Emma Marrone che, per la prima volta dal vivo, presenteranno il loro duetto lanciato proprio oggi, Pezzo di cuore (qui il testo della canzone e qui la nostra videointervista).

La sera la De Filippi tornerà in onda con la seconda puntata dello show campione di ascolti C’è posta per te. Ospite del People show sarà un altro vincitore del programma, anche lui tra gli artisti ad aver venduto più copie dei suoi dischi e singoli… Irama.

Presenti anche gli attori e amici Giulia Michelini e Marco Bocci.

Il programma ideato e condotta da Maria De Filippi con Alberto Silvestri e prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset.

Regia: Paolo Pietrangeli.