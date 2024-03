Amici 23, Holden presenta l’inedito “Solo Stanotte”

Holden, “Solo Stanotte“: significato del testo del nuovo brano

Durante la ventiduesima puntata del Pomeridiano di Amici 23, Holden ha presentato davanti a tre giudici d’eccezione – Emma Marrone, Tommaso Toma e Max Brigante – e ai prof di canto e di ballo l’inedito “Solo Stanotte“, da lui stesso scritto e prodotto.

Il brano arriva dopo i precedenti singoli “Nuvola” (qui il testo del brano) e “Dimmi che non è un addio” (qui il testo del brano), che vantano già su Spotify poco più di 9 milioni di stream il primo e oltre 10 milioni 775 mila stream il secondo.

AMICI 23: HOLDEN, “solo stanotte”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Il brano parla di una situazione di stallo in una relazione, in cui si casca nel loop dell’ultima volta, che non è mai l’ultima volta.

AMICI 23: HOLDEN, “solo stanotte”: testo DEL BRANO

Perdere la via ti permette di vedere diversi posti

Provo ad allungare la mano

Ad andare dove non arrivano gli occhi

Inseguo le briciole lungo un sentiero

In fondo non so dove mi porti

Provo a spiegarlo da giorni,

Mi uccidi e neanche te ne accorgi

Ma solo stanotte, per tutta la notte

Provo a spiegarti che cosa vuol dire

Pensare all’inizio di tutto,

Che tutto potrebbe finire

Dammi soltanto una notte

Così se ci dividiamo

Ti mostro che in fondo troviamo noi stessi

Soltanto quando ci perdiamo

Perché è l’ultima volta, tutte le volte, baby

Perché è tutte le volte, l’ultima volta, baby

Dammi soltanto una notte

Così se ci dividiamo

Ti mostro che in fondo troviamo noi stessi

Soltanto quando

Taglio la corda con la prima scusa

E se neanche mi importa

Se in fondo mi credi

Spezzarmi il cuore è servito alla fine,

Ho pagato l’affitto con i nostri problemi

Dice che nessuna è così perfetta

Dice che io le chiedevo la luna

Litigare per farci la guerra,

Mi basta una che sappia chiedere scusa

Sono un malfidato,

Non credo a nessuno, ti giuro

Sono il tipo che negli horror sopravvive, è sicuro

Ma almeno deluso, lo escludo,

Se vuoi chiedi pure a qualcuno

Quando dicevo che è l’ultima volta,

Ogni volta tu non l’hai mai presa sul serio

Mi dispiace sentire ‘hai ragione’,

Solo ora che è l’ultima volta, davvero

Ma solo stanotte, per tutta la notte

Provo a spiegarti che cosa vuol dire

Pensare all’inizio di tutto,

Che tutto potrebbe finire

Dammi soltanto una notte

Così se ci dividiamo

Ti mostro che in fondo troviamo noi stessi

Soltanto quando ci perdiamo

Perché è l’ultima volta, tutte le volte, baby

Perché è tutte le volte, l’ultima volta, baby

Dammi soltanto una notte

Così se ci dividiamo

Ti mostro che in fondo troviamo noi stessi

Soltanto quando ci perdiamo