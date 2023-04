Amici 22: Maria De Filippi legge pagelle e critiche della stampa ai talent in gara. Wax si infuria, parliamone...

Amici 22. Maria De Filippi quest’anno sceglie di fare una cosa mai fatta prima nel programma ovvero leggere ai ragazzi alcune delle pagelle, critiche comprese, della stampa musicale. Tra loro solo Wax sbotta.

L’obiettivo di questo momento voluto dalla conduttrice è quello di abituare i ragazzi alla critica musicale. Come specifica Maria il loro lavoro è sotto l’occhio di tutti e, così come il pubblico dà la propria opinione sui social, la stampa musicale fa lo stesso su siti e giornali.

Questo avviene mentre i ragazzi sono nel programma ma è qualcosa che ovviamente avverrà anche fuori dallo stesso quando dovranno intraprendere la professione di artisti, cantanti o ballerini, al di fuori dal talent show.

Per questo quello che Maria De Filippi ha fatto è estremamente importante per il loro futuro.

È anche utile a dare a chi scrive di musica il giusto spazio senza possibili fraintendimenti. Per esempio lo scorso anno si è parlato molto di come i giudizi sui ragazzi durante la finale fossero troppo buoni.

In questo articolo spiegai il mio punto di vista che vi riassumo qui. Per fortuna ho un sito su cui scrivere e scelgo di muovere critiche ed elogi su queste pagine. In televisione, nello specifico durante la finale di un programma, una grande festa per chi ci è arrivato, preferisco esprimere elogi nei confronti di chi mi piace e non esprimermi su chi non mi ha convinto.

Il motivo è semplice: tempi televisivi. La finale del programma è ricca di momenti e, fare una critica costruttiva articolandola richiede del tempo. Altrimenti si rischia di esprimere un parere senza poterlo argomentare e facendo comprendere il proprio punto di vista alla persone verso cui la critica è rivolta. E quindi diventa una critica senza utilità se non quella di farsi notare per qualche secondo in più.

Ma andiamo a scoprire cosa è successo nella puntata del pomeridiano di Amici 22 del 7 aprile.

Amici 22 le critiche della stampa e la reazione di Wax

Maria De Filippi convoca i ragazzi in saletta e introduce loro questa “sorpresa”:

“Buongiorno, allora volevo abituarvi un po’ a capire che cos’è la critica. Avete scelto un mestiere pubblico e così come gli spettatori sentono i vostri pezzi e vedono le vostre coreografie, esiste la critica musicale e quella della danza, a volte positiva, a volte negativa.“

Le testate che la conduttrice prende come esempio in questa puntata sono:

Quotidiano Nazionale con voti di Cristiana Mariani

con voti di IlGiornale.it con Cristina Balbo

con All Music Italia, con i pareri del sottoscritto (li trovate per esteso qui essendo quelli letti in puntata, in alcuni casi, dei tagli)

Il primo a leggere i pareri della stampa è Aaron. Il cantante ottiene un parere negativo, dovuto al “troppo urlare”, dal Quotidiano Nazionale. Aaron non la prende benissimo: “Son pareri soggettivi, fino ad un certo punto mi toccano. Cercherò di crescere e di far cambiare idea però non me ‘sgonfia per niente“.

Angelina, dimostrandosi molto matura, gli suggerisce di non sminuire quanto detto: “Ok dire parere soggettivo però forse bisogna dargli un po’ più di peso, non dico che uno ci debba stare male, però prendere consapevolezza“. Tra l’altro Wax è d’accordo sul fatto che la consapevolezza in questi casi sia decisamente importante.

Maria a questo punto dimostra ad Aaron come la critica possa differire a seconda di chi scrive essendo soggettiva. ilgiornale.it infatti ha trovato intenso il ragazzo e All Music Italia sottolinea che è stato convincente in due esibizioni su tre.

Maria, che legge ovviamente anche commenti su alcuni ballerini come Ramon, Maddalena e Isobel, passa quindi a Cricca (elogiato da Quotidiano nazionale e ilgiornale.it.) e a seguire Angelina.

La cantautrice ottiene complimenti sia dal Quotidiano Nazionale che da parte del nostro sito. Nel nostro caso, quanto da me scritto trova d’accordo anche Wax che lo commenta con un “Oh, bellissimo“.

Questo il nostro virgolettato che riguarda Angelina letto durante il programma:

“L’Italia è quel paese in cui una cantautrice pop come Angelina incide diversi singoli, anche belli sottolineiamolo, ma per farsi conoscere, seguire, dire che è brava e amare dal pubblico, deve necessariamente andare in un talent. E non è una critica ai talent show, anzi in casi come questi per fortuna che esistono. È quel necessariamente che rende tutto totalmente sbagliato.“

È quindi il turno di Federica, altro esempio di come la critica stessa possa essere divisa sullo stesso artista. Da una parte il Quotidiano Nazionale la reclama in finale. Dall’altro il nostro 5 così motivato nel taglio apparso in tv:

“Non piò dire che Federica, che ricordiamo, faceva la parrucchiera e non ha mai studiato canto prima di Amici, non abbia una dote naturale […] Durante il serale ha cantato bene ma senza dimostrare nulla di artisticamente abbastanza potente e, discograficamente, necessario […]“

La cantante dimostra di sapere reggere le critiche. Ovviamente ci resta male, come accadrebbe a chiunque di noi (sottoscritto compreso), ma l’affronta con maturità:

“È pure vero che non è che io abbia fatto chissà quante esibizioni. Secondo lui non ho dimostrato abbastanza personalità forse. Penso che magari serva anche del tempo, in più…“

Ed è nella sua frase finale che in realtà non comprende che quanto da noi scritto e da lei detto coincide. Il suo problema a nostro avvisto infatti sta nel fatto che con un serale in corsa e ormai in dirittura di arrivo, a cui seguirà necessariamente una partenza discografica per sfruttare il momento, il tempo di cui lei necessita non c’è.

