Amici 20 classifica social. Oggi andrà in onda un nuovo appuntamento con il pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. Dopo aver scoperto quali dei quattro brani inediti già lanciati sulle piattaforme digitali stanno andando meglio, tra Spotify e YouTube (qui la classifica) oggi andiamo a capire lo slancio social che il programma sta dando ai giovani artisti.

Come social di riferimento abbiamo preso ovviamente quello più utilizzato dai giovani (ad eccezione di TikTok), ovvero Instagram. A seguire troverete il numero di follower dei ragazzi al momento dell’ingresso nella scuola di Amici (il 15 novembre 2020 per la maggior parte di loro ad eccezion fatta per le ultime arrivate, Deddy, Enula e Ibla), i follower attuali e la percentuale di crescita.

Clicca su continua per scoprire chi occupa le posizioni più basse della classifica. Ovviamente abbiamo tenuto conto solo dei cantanti.