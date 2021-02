Amici di Maria De Filippi serale e compilation. Continua il percorso della ventesima edizione di Amici e, nella puntata in onda oggi, sabato 13 febbraio, Maria De Filippi ha iniziato a dare ai ragazzi alcune informazioni sulla fase serale del programma.

Innanzitutto la conduttrice ha svelato che mancano circa tre/quattro settimane all’inizio del serale che quindi partirà nella prima serata di Canale 5 tra la metà e la fine di marzo. La novità quest’anno è che non ci sarà un numero fisso di partecipanti che accederanno al serale a differenza degli scorsi anni. I professori infatti, se li riterranno meritevoli, potranno portare nella fase finale del programma quanti allievi desiderano.

Nella puntata del 13 febbraio, dove tra l’altro è entrata una nuova allieva, Gaia, la De Filippi ha annunciato anche l’uscita, in esclusiva su Amazon e in edizione limitata, della compilation dei ragazzi di Amici 20. Amici Bro, questo il titolo è già in pre order qui e conterrà al suo interno dieci canzoni dei ragazzi di questa edizione, compresi gli eliminati dalla competizione Arianna ed Evandro.

Ecco la tracklist di Amici Bro: