Sangiovanni Guccy bag video e testo.

Quest’anno Amici di Maria De Filippi ha deciso di avvicinare ancora di più i ragazzi al proprio percorso discografico e così, già nella fase del pomeridiano i ragazzi non solo possono presentare il loro inediti ma addirittura a farli ascoltare da alcuni dei produttori più importanti del momento che, a loro volta, sceglieranno autonomamente se produrli.

Ma non solo, ai ragazzi è stata anche data la possibilità di autoprodursi il video della propria canzone.

Guccy Bag di Sangiovanni è stata prodotta da Bias e qui a seguire potete trovare il video e il testo della canzone. Il videoclip all’11 gennaio ha totalizzato quasi 150.000 views.

Sangiovanni guccybag video e testo

(di Giovanni Pietro Damian – Nicolas Biasin)

Penso che sei + bella di me

Penso che il passato faccia male ma ora sono qui per dirti che

Ti regalo una bag di guccy

se mi togli i dubbi

se mi cuci i buchi

se mi chiudi le ferite

Non amo le luci

non amo le bullshit

non mi dire le bugie e sono + felice

Una bag di guccy

non amo le luci

non amo le bullshit

non mi dire le bugie

Se mi togli i dubbi

se mi cuci i buchi

se mi chiudi le ferite

sono + felice

Scusami sono malato ma l’atto l’ho fatto

È stato caldo come il sole che scalda l’asfalto

Ho avuto tatto di scatto sentivo bagnato

Dopo solo un bacio intenso senz’averti toccato

Ti sei aggrappata al mio maglione come al cornicione

Di quel palazzo grigio scuro dove facevo le prove

Ansimavi e gli origami disegnavi sul mio collo

Tornato a casa avevo il tuo respiro addosso

Mi hai lasciato senza fiato come tutte le volte

La salita è stata dura però è peggio la morte

Quel panorama visto ci sta non aveva prezzo

Ne è valsa la pena ma la tua bellezza è meglio

Ti dispiace che abbia dubbi but non li risolvi butto tutti i giorni scuri quando pensò troppo a tutti

Poi ti vedo e mi si annullano tutti i pensieri brutti mi dai un bacio sa di ti amo però non distinguo i gusti

Penso che sei + bella di me

Penso che il passato faccia male ma ora sono qui per dirti che

Ti regalo una bag di guccy

se mi togli i dubbi

se mi cuci i buchi

se mi chiudi le ferite

Non amo le luci

non amo le bullshit

non mi dire le bugie e sono + felice

Una bag di guccy

non amo le luci

non amo le bullshit

non mi dire le bugie

Se mi togli i dubbi

se mi cuci i buchi

se mi chiudi le ferite

sono + felice

Devo preservami per salvarmi da diversi drammi

devo stare attento pure agli altri

Non voglio giocare un’altra volta a scacchi sennò poi ne usciamo matti

Voglio diffidare causa mio passato che non è passato dopo anni

Non voglio arrivare a fare un’altra guerra quindi depongo le armi

Penso che sei + bella di me

Penso che il passato faccia male ma ora sono qui per dirti che

Ti regalo una bag di guccy

se mi togli i dubbi

se mi cuci i buchi

se mi chiudi le ferite

Non amo le luci

non amo le bullshit

non mi dire le bugie e sono + felice

Una bag di guccy

non amo le luci

non amo le bullshit

non mi dire le bugie

Se mi togli i dubbi

se mi cuci i buchi

se mi chiudi le ferite

sono + felice