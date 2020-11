AMICI 20 resoconto e pagelle della puntata del 28 novembre 2020

Amici 20 puntata del 28 novembre pagelle e resoconto.

La fase pomeridiana del programma di Maria De Filippi inizia ad entrare nel vivo della competizione. Questa particolare edizione infatti non vede i ragazzi divisi per squadre ma ognuno impegnato a difendere il proprio banco. Questo avviene anche perché le selezioni non sono state fatte dai professori ma dalla redazione e, anche per questo, i casting sono tutt’ora aperti.

Si inizia con Letizia, allieva di Arisa. Rudy al contrario della cantante, non è assolutamente convinto dalla ragazza. La Lirica si deve confrontare con Wuthering Heights di Kate Bush. Per Rudy l’esecuzione è una dimostrazione che Letizia è una bravissima cantante lirica che non può cantare il pop.

Arisa non è d’accordo. Per lei è un 10 e la maglia rimane a Letizia.

Arriva un tentativo di sostituzione. Arisa vorrebbe sostituire Leonardo Lamacchia che trova spocchiosetto e poco disponibile ad accettare suggerimenti.

Il ragazzo che ha scelto per la sfida è Gregory.

In aggiornamento…