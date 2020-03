Amici 19 seconda puntata del serale, per la prima volta senza pubblico

Amici 19 seconda puntata. È andata in scena il 6 marzo nella prima serata di Canale 5 il secondo appuntamento con il serale di Amici di Maria De Filippi.

Una puntata decisamente anomala visto che, a causa delle ordinanze governative, per la prima volta nella storia del programma i ragazzi si sono esibiti senza pubblico in studio.

Il programma parte con Maria già in studio che presenta la giuria. La De Filippi racconta che spesso chiama un’amica, Sabrina Ferilli, dopo il programma per sapere come è andato e chiederle consigli.

La conduttrice rivela che l’ultima volta ha avuto il dubbio che l’amica le dicesse delle bugie basandosi sui commenti di un blog. Per questo manda una sua inviata a citofonare all’amica per accertarsi del fatto che stia guardando il programma.

La conduttrice così svela che l’amica no, non la stava guardando.

Andiamo subito a scoprire cosa è successo durante la gara.

Amici 19 seconda puntata serale

I provvedimenti contro Nicolai e Javier

Maria mostra la classifica vuota, ma ci sono solo sei posti su otto ragazzi presenti. Ci sarà infatti un provvedimento disciplinare voluto da Timor.

Viene mostrato un filmato che mostra come Javier e Nicolai hanno dormito per tutta la settimana fino a tardi ignorando la chiamata per partecipare alle lezioni di danza classica.

Il provvedimento tiene in considerazione della differenza di gravità dei ragazzi. Per Nicolai è più punitivo in quanto ha saltato più lezioni. Salterà tutti e due i gironi e potrà soltanto provare a salvarsi dalle eliminazioni.

I due ragazzi cercano di giustificarsi ma il maestro Timor non cambia opinione sopratutto su Nicolai che si dimostra arrogante nei confronti del professore.

Primo girone

Si parte con il primo girone dove a giudicare sarà solo Gabry Ponte. Inizia il ballerino Valentin.

Segue Jacopo che canta Portami via con Fabrizio Moro.