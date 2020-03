Amici 19 Nyv nella seconda serata del serale di Amici di Maria De Filippi.

È andata in onda il 6 marzo, in un clima surreale per la mancanza di pubblico, la seconda puntata del serale del talent show di Canale 5.

Amici 19 NYV seconda puntata

Nel primo girone Nyv si esibisce al piano con un brano di Adriano Celentano, Per averti.

Gabry Ponte: Mi piace, Nyv arriva al cuore.

Vanessa: mi piace tanto ma questa volta… ti dissi di aprire gli occhi… se non lo fai dopo un po’ anche se ti vengo incontro sento questa distanza.

Gaia e Nyv sono a pari merito alla fine del primo girone e scatta il momento della sfida tra le due con il televoto a votare.

Sono due prove, la prima è una comparata su Mad world.

La seconda prova è un duetto con ospite… Nyv si esibisce con Al Bano, decisamente sottotono, sulle note di Quando quando.

Nel secondo girone Nyv canta una sua personalissima versione di Rhythm is a dancer degli Snap.

​Vanessa commenta: “Mamma mia che bomba…”

Alla fine del secondo girone tra i ragazzi rimasti in gara dopo la sfida tra i primi due classificati, Javier e Valentin (con solo quest’ultimo che riesce ad accedere alla terza puntata), Nyv viene scelta dai professori per passare direttamente alla terza puntata.