Amici 19 Jacopo Ottonello nella seconda serata del serale di Amici di Maria De Filippi.

È andata in onda il 6 marzo, in un clima surreale per la mancanza di pubblico, la seconda puntata del serale del talent show di Canale 5.

Amici 19 Jacopo Ottonello seconda puntata

Nel primo girone Jacopo duetta con Fabrizio Moro sulle note di Portami via, brano che il cantautore dedicò al figlio e che presentò qualche anno fa al Festival di Sanremo.

Gabry Ponte, giudice di questa sfida afferma:

“Meglio della settimana scorsa ma secondo me siamo molto lontani da quello che tu puoi fare su questo palco. Settimana scorsa ti ho dato gravemente insufficiente, questa volta comunque ti ho dato un’insufficienza.”

Jacopo risponde che ha cercato di lavorare sulle critiche che gli sono state poste settimana scorsa.

Jacopo, secondo ad esibirsi, è secondo in classifica dopo Valentin. A fine girone risulta sesto.

Ai primi due posti si qualificano Valentin e Javier che si sfidano. Il primo accede alla terza puntata.

Jacopo sfida, perdendo, nell’ordine Javier, Giulia, Gaia e infine Talisa. Quest’ultima perdo lo scontro e lascia la scuola.

Jacopo accede così alla terza puntata del serale.