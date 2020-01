Amici 19: i ragazzi si confrontano con la stampa prima del serale

Amici 19. Nella puntata di Amici di Maria De Filippi in onda oggi su Canale 5 i talenti della scuola si sono nuovamente confrontati con giornalisti e blogger chiamati a votare le loro esibizioni per scegliere i migliori.

L’idea della conduttrice per quest’anno è quello di permettere ai ragazzi di avere un primo confronto con chi poi si occuperà di recensire, criticare e parlare del loro lavoro, la critica musicale per l’appunto.

Ma andiamo con ordine…

Amici 19 la quinta puntata del pomeridiano

Ospite della puntata è Annalisa arrivata per promozionare il nuovo singolo, Vento sulla luna (vedi qui).

Riparte il torneo dei migliori. Attualmente tra i cantanti ci sono seduti Nyv, Giulia e Francesco. Tra i ballerini Federico e Karina.

La prima sfida per “rubare” il posto vede nuovamente confrontarsi confrontarsi Gaia contro Giulia. Già la settimana scorsa lo scontro era avvenuto vedendo trionfare, su giudizio di Rudy Zerbi, Giulia.

Anche questa settimana, su scelta di Gaia, a giudicare sarà Rudy.

Il primo confronto è sulle cover e mentre Gaia si cimenta con un brano in inglese Giulia risponde con il classico Tu si na cosa grande. Durante l’esibizione una lacrima solca il viso della ragazza.

Il secondo confronto è sugli inediti, in portoghese per Gaia e in italiano per Giulia, Alice è il titolo del brano in cui la ragazza mette in mostra anche il suo talento con il rap.

La versatilità di Giulia le permette di rimanere su una delle sedie de i migliori.

La seconda sfida è dedicata al ballo, Talisa contro Karina. Il giudice è Veronica Peparini.

Arriva un momento dedicato al ballerino Javier il quale in settimana, a seguito di un provvedimento disciplinare condiviso con altri ragazzi, ha reagito in modo decisamente esagerato insultando il programma, i professori, mancando di rispetto ai ballerini professionisti e non rispondendo nemmeno ad un tentativo di contatto della De Filippi.

Nello specifico il ragazzo ha affermato tra l’alto che il programma è una mexxa, che ha lasciato una carriera avviata per Amici e che nessun ballerino ha mai avuto successo dopo il programma.

Non solo Javier contatta anche una compagnia di danza per chiedere di poter andare subito a lavorare con loro.

A questo punto serve intervenire e Maria va a prendere il ragazzo per confronto. Javier è in lacrime, non ha il coraggio di entrare in studio.

Javier entra quindi in studio accompagnato dalla conduttrice ma non ha il coraggio di alzare la faccia e guardare in faccia le persone.

Javier si scusa e Maria lascia la decisione ai professori di Amici 19, prima però mostra a Javier un filmato che mostra il successo internazionale di Elena D’Amario, ex alunna della scuola, ora professionista.

Mentre i professori si riuniscono Annalisa canta il nuovo singolo in duetto con Rkomi (non presente).

Arriva il momento della grande sfida tra tutti i ragazzi in gara per determinare i migliori.

A stabilire la classifica sarà la stampa musicale presente nel programma tra cui anche il nostro direttore, Massimiliano Longo.

La sfida andrà in onda per tutta la settimana nel pomeridiano di Amici. Nella puntata di oggi si esibiscono per il canto Nyv, Gaia e Giulia con inediti oltre a Skioffi con una cover di Per colpa di chi di Zucchero.

Rientrano i professori che devono stabilire il destino di Javier. Non c’è però una decisione comune. Stash e Rudy Zerbi hanno votato per l’espulsione. La Celentano non ha ancora deciso.

Alla fine i professori riescono a mettorsi d’accordo nel confermare nella scuola di Amici 19 Javier.