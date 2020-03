Amici 19 Gaia Gozzi nella seconda serata del serale di Amici di Maria De Filippi.

È andata in onda il 6 marzo, in un clima surreale per la mancanza di pubblico, la seconda puntata del serale del talent show di Canale 5.

Amici 19 Gaia gozzi seconda puntata

La settimana per Gaia è stata difficile. Loredana Bertè le ha infatti assegnato, per mettere alla prova la sua capacità di adattarsi alle canzoni, Ragazzo mio di Luigi Tenco nella versione che Fossati realizzò per la stessa Bertè.

La cosa in settimana ha mandato in crisi la ragazza ma la Bertè è ferma sulla sua posizione, cioè che prima di essere cool Gaia deve pensare a dimostrare il suo talento.

“Per me fare un pezzo con la stessa metrica, le stesse divisioni ritmiche che fai tu non è corretto. Quando riproponi un brano devi farlo tuo…” afferma Gaia.

Gabry Ponte è dubbioso sul discorso della Berté e parteggia per Gaia.

A fine esibizione la Bertè commenta così:

“C’è stato qualche momento in cui hai perso l’intonazione ma ha rispettato le note e lo apprezzo. Poteva farlo meglio…“

Gaia:

“Credo obiettivamente di aver dato tutto. A volte sento una distanza tra di noi anche dopo che ho provato ad uscire dalla mia zona di confort.“

A Gabry Ponte è piaciuta molto e continua a non essere d’accordo con il ragionamento di Loredana.

Gaia e Nyv sono a pari merito alla fine del primo girone e scatta il momento della sfida tra le due con il televoto a votare.

Sono due prove, la prima è una comparata su Mad world.

La seconda prova è il duetto con ospite. Gaia duetta con Mahmood sulle note di medley di Barrio / Soldi.

Per Gabry Ponte il duetto è stato bellissimo mentre per la Bertè è stata cancellata da un artista stratosferico stonando anche.

Vince la sfida e passa direttamente alla terza puntata Gaia.