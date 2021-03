Amazon Music Sanremo 2021. Torna anche quest’anno lo store dedicato a Sanremo su Amazon.it con CD e vinili in edizioni esclusive, ma anche tante playlist dedicate ai più grandi successi della canzone italiana (Trovate i link ai dischi di Sanremo, anche in edizione limitata, in questo nostro articolo).

Sono molte le news in casa Amazon.it in occasione di Sanremo 2021, a partire da una vetrina interamente dedicata a Sanremo 2021 su www.amazon.it/sanremo nella quale sono disponibili CD e vinili in edizione esclusiva per Amazon.it e dispositivi Echo con Alexa integrata per godersi al massimo tutta la musica. Inoltre su Amazon Music arriva la playlist Sanremo 2021 che raccoglierà tutti brani di questa edizione 2021 a partire dal giorno 3 marzo.

Ma non solo… Alexa, nei giorni del Festival duetterà con Gianni Morandi sulle note di Banane e lamponi.

Le classifiche

In attesa di questa edizione del festival, Amazon.it svela quali sono stati, tra i big in gara, i dieci artisti più ascoltati in streaming su Amazon Music durante gli ultimi dodici mesi. Tra i big di questa 71esima edizione, è Irama l’artista più ascoltato in streaming su Amazon Music nell’ultimo anno, seguito da Fedez e dai Maneskin. In quarta posizione compare invece Random, seguito da Gaia e Annalisa. Si posizionano poi Arisa, Francesca Michielin, Francesco Renga e Aiello.

Considerando invece le vendite di CD e vinili su Amazon.it durante l’ultimo anno, Amazon.it svela inoltre quali artisti sono più apprezzati nei capoluoghi delle singole regioni italiane. Irama si conferma l’artista preferito dai clienti in 10 capoluoghi di regione: Milano, Roma, Torino, L’Aquila, Genova, Ancona, Campobasso, Firenze, Trento e Perugia. Gaia conquista invece cinque capoluoghi regionali tra sud e isole, posizionandosi al primo posto nelle città di Bari, Cagliari, Catanzaro, Napoli e Potenza, mentre Annalisa si aggiudica il maggior numero di preferenze nelle città di Bologna, Palermo, Aosta e Venezia. I Maneskin sono invece gli artisti che riscuotono maggior successo a Trieste mentre occupano la terza posizione a Cagliari e Trento.

Edizioni esclusive su Amazon Music

Sono inoltre diverse le edizioni esclusive in versione CD e vinile disponibili su Amazon.it:

Annalisa: Nuda 10 – Versione Autografata Vinile

Maneskin: Teatro d’ira – Vol. I LP Colorato Arancione Trasparente Edizione Autografata

Ermal Meta: Tribù Urbana Versione Autografata Vinile

Aiello: Meridionale Edizione Autografata Vinile

Madame: 2 LP Crystal Clear Autografato e Numerato + Fan Experience Virtuale e Cd Autografato + Fan Experience Virtuale

Willie Peyote: Mai dire mai (La locura) [vinile 7″ 45 giri colorato e autografato]

Gio Evan: Mareducato doppio vinile Autografato

Max Gazzè: La matematica dei rami Cd Autografato e Vinile autografato

Wrongonyou: Lezioni di volo (LP 180 Gr. 45 rpm) – Edizione Autografata

L’ampia selezione di prodotti dedicati alla musica include anche numerose promozioni su cuffie, giradischi casse e sugli album delle passate edizioni della kermesse sanremese.

Amazon Music Quiz

Grazie all’Amazon Music Quiz, ogni giorno i clienti potranno divertirsi e misurare le proprie conoscenze sui vari artisti in gara grazie all’Amazon Music Quiz, accessibile cliccando sul link www.amazon.it/Sanremo/CDeVinili sia da mobile che da desktop. La domanda del quiz cambierà ogni giorno e i partecipanti potranno giocare ognuno dei giorni in cui il quiz sarà attivo per cercare di aggiudicarsi una copia del CD o Vinile autografato da uno degli artisti di Sanremo 2021. Il quiz sarà attivo dalle ore 09:00 di lunedì 1 Marzo 2021, fino alle ore 23:59 di domenica 7 Marzo 2021: i partecipanti che risponderanno (anche se non correttamente) alla domanda del giorno, concorreranno all’estrazione di una copia del CD o Vinile degli artisti di Sanremo 2021 in palio per quel giorno. Termini e condizioni disponibili a questo link.

Amazon Music PreShow

A partire da domani e fino al 7 marzo, live dall’Amazon Music Café, l’headquarter milanese di Amazon Music, Manuelito “Hell Raton”, in compagnia della streamer Kurolily, sarà il conduttore di Amazon Music PreShow, un format originale live sul canale Twitch di Amazon Music IT. Dalle ore 19:00 alle ore 20:00 Manuelito “Hell Raton” commenterà in diretta le performance degli artisti in gara, chiacchiererà con loro, lancerà sondaggi e concorsi per tutti coloro che saranno collegati e condividerà gli highlight della giornata.