Amado presenta l’Ep “Monografie” dedicato ai personaggi delle arti

Amado è un progetto musicale capitanato dal giovane cantautore ligure Dede Pani. Oltre a lui, fanno parte del progetto anche il bassista Andy Senis e il batterista Loris Grattarola.

Amado debutta con il suo primo singolo dal titolo Tenco. Il brano, già negli store digitali, è estratto dall’Ep Monografie dedicato ai personaggi delle arti. Il disco è composto da canzoni liberamente ispirate alla vita e alla figura di questi personaggi.

Il singolo Tenco prende spunto dal grande cantautore scomparso e da alcune sue frasi. Il brano non è però una biografia di Luigi Tenco. La figura di questo artista è il punto di partenza per una riflessione personale e introspettiva. In fondo all’articolo potete leggere il testo della canzone di Amado.

Anche gli altri brani di Monografie giocano sul richiamo ad un personaggio dell’arte, che è funzionale ad esprimere i pensieri e le riflessioni di Amado. Il prossimo estratto è già stato scelto: si tratta del brano intitolato Tarantino, chiaro omaggio all’omonimo famoso regista. La pubblicazione del singolo è prevista a fine febbraio.

Il progetto discografico di Amado è autoprodotto presso lo studio Rosenhouse di Vallecrosia di Andy Senis.

amado, ecco il testo di tenco

Tenco cantava canzoni tristi

Perché quando era felice usciva

E se ne andava con gli amici

A bere il vino e festeggiare la vita

E mentre noi litighiamo per niente

Qualcosa svanisce e si sente

Qualcosa rimane e si sente

La bellezza ed il peccato

Il futuro immaginato

E chissà che cosa voglio stasera

Che mi aspetto da me?

Fibra morale non ne ho avuta mai

Che ridere

E forse Tenco quella notte ha sbagliato

Ma un errore cos’è?

Forse è solo fare finta che

Che sia solo un caffè

Tenco cantava e coi suoi dischi

Andava lontano lontano nel tempo

Poi di giorno si pentiva ma la notte ti veniva a cercare

E mentre qui si fa sempre più tardi

La cera finisce e lo senti

Tu cammini dritta e ti perdi

Tutto questo carnevale

Per orgoglio in generale

E chissà che cosa vuoi tu stasera

Che mi aspetto da te?

Forse ancora una vita

Ancora un’estate, un altro caffè

E forse Tenco quella notte ha sbagliato

Ma un’errore cos’è ?

Forse è solo fare finta che

Che sia solo un caffè

E chissà che cosa voglio stasera

Che mi aspetto da me?

Fibra morale non ne ho avuta mai

Che ridere

E forse Tenco quella notte ha sbagliato

Ma un errore cos’è?

Forse è solo fare finta che

Che sia solo un caffè