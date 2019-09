Alfa Wanderlust! Dopo l’inaspettato successo di Cin Cin, è tutto pronto per il ritorno di Alfa. Wanderlust! (Wanderlust Society / Artist First) è il titolo del nuovo singolo dell’artista, attualmente disponibile in preorder e presave, che in pochi mesi ha conquistato il pubblico (Qui l’articolo sulla classifica Spotify in cui Alfa ha toccato la prima posizione).

“Wanderlust è il mondo della creatività dove ciascuno di noi si rifugia per ricercare la tranquillità. E’ l’isola che non c’è, il paese delle meraviglie, il mondo dei sognatori…quando mi metto le cuffiette ed alzo il volume, la musica è il biglietto che mi porta a Wanderlust. In Wanderlust tutto è possibile, non ci sono né regole né limiti. I sogni non sono fatti per rimanere nel cassetto.”

Queste le parole di Alfa, artista che attualmente ha oltre 164.000 follower su Instagram, mentre il suo canale YouTube ha superato i 124.000 iscritti, grazie anche al video di Cin Cin che ha totalizzato più di 8 milioni e mezzo di visualizzazioni. Da non dimenticare il disco di platino ottenuto nelle scorse settimane.

ALFA WANDERLUST!

Il brano di Alfa parla della sindrome di Wanderlust, ovvero una malattia che colpisce il 20% della popolazione e che è conosciuta anche come la malattia del viaggiatore, che causa irrequietezza e paura della routine negli individui che ne sono affetti.

I wanderluster sentono il bisogno di viaggiare sempre, fare nuove esperienze, conoscere nuove persone, cioè fuggire dalla noia.

Per Alfa la fuga dalla noia significa rinchiudersi nella musica, mettendosi le cuffie ed evadendo dalla realtà.

Wanderlust è l’isola che non c’è, il paese delle meraviglie, il mondo dei sognatori. Un mondo che crescendo troppo spesso si abbandona.

Foto di Gabriele Di Martino