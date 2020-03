Alfa: tra rinvii e cancellazioni, ecco le variazioni del calendario live

Alla luce della difficile situazione e delle vigenti disposizioni, anche Alfa è costretto a rimandare il tour con cui stava portando su e giù per l’Italia l’album Before Wanderlust (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto).

Un rinvio doloroso, ma necessario e qualche cancellazione che di certo non farà felici i supporter del giovane artista, ma ora è noto che, nonostante le difficoltà del settore, le priorità sono altre.

“Comunque non sapete quanto mi dispiaccia non riuscire a fare concerti in questo periodo, perciò in questi giorni facciamo una diretta su Instagram e organizziamo un live casalingo chitarra e voce. Speriamo solo di non dover spostare anche la data di uscita della nuova canzone.”

Queste le parole di Alfa affidate ai Social. L’artista a inizio aprile dovrebbe pubblicare il nuovo singolo, ma a questo punto il condizionale è d’obbligo.

Nel frattempo l’album Before Wanderlust ha superato quota 100 milioni di stream su Spotify.

“Before Wanderlust ha raggiunto i 100 milioni di streaming ed è da 3 mesi tra i 50 dischi più venduti d’Italia, non so come ringraziarvi.”

ALFA – BENVENUTI A WANDERLUST – IL PRIMO TOUR NON SI SCORDA MAI

Ecco le nuove date del tour di Alfa:

16.05 Firenze al Viper Theatre – recupero del concerto dell’8 marzo

17.05 Genova al Politeama Genovese – recupero del concerto del 22 marzo

23.05 Brescia al LattePiù Live – recupero del concerto del 3 aprile 24.05 Roncade al New Age Club – recupero del concerto del 7 marzo

30.05 Bologna al Locomotiv Club – recupero del concerto del 6 marzo

Le date di Ferrara (28 marzo) e di Bari (10 aprile) sono state annullate.

I biglietti acquistati rimarranno validi per le nuove date. Per la data di Ferrara, è possibile richiedere il rimborso fino al 30 aprile, mentre per quello di Bari il limite è il 31 maggio.

