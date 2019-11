Alfa: in arrivo il 29 novembre il nuovo singolo “Il Giro del Mondo”, prima di...

Si avvicina l’uscita del singolo Il Giro del Mondo, nuovo brano di Alfa che anticipa il progetto discografico Before Wanderlust.

Il 29 novembre è il giorno dell’uscita del nuovo romantico pezzo, prodotto da Yanomi, in cui Alfa prima della fine del mondo dichiara il proprio sentimento alla ragazza di cui è innamorato.

Personalmente andrei dalla persona a cui è dedicata la canzone per dirle cose che non le ho mai detto. Scriverla è stata una valvola di sfogo, è uno dei pezzi che mi piace di più

Queste le parole con cui Alfa ha descritto il nuovo singolo.

Venerdì 22 novembre Alfa ha partecipato all’Auditorium MMW Spazio B al Base Milano del panel Talent vs Web, insieme a Miguel Wave e Federico Baroni dove si è parlato della sua esperienza artistica.

Arriverà il 13 dicembre Before Wanderlust (Wanderlust Society / Artist First), l’album d’esordio che conterrà i singoli Cin Cin (già certificato platino) e Wanderlust! (Qui la nostra videointervista di presentazione del singolo).

Il disco è già disponibile in pre-order in una speciale versione autografata.

Before Wanderlust sarà un assaggio della produzione musicale a cui Alfa ha lavorato negli ultimi mesi, in attesa del 2020, anno in cui l’artista ha intenzione di stupire ulteriormente il pubblico.

“Per l’occasione ho deciso di incontrarvi in due eventi ( per ora segreti ) a Genova il 14.12 e a Milano il 16.12, dove potrete ritirare la vostra copia di Before Wanderlust.

Abbiamo deciso di raccogliere in un disco le nostre canzoni già uscite ed aggiungerci 5 pezzi (3 inediti e 2 grandi sorprese), per farvi un regalo prima della fine dell’anno e prepararvi per quello che sarà Wanderlust nel 2020.

Questo prequel album è una promessa che vi ho fatto un anno fa, l’ho mantenuta. Dopo tante fatiche e giorni chiusi in studio questo è ufficialmente l’inizio del nostro sogno, per favore non svegliateci.”